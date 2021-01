Peiner Amerikaner über Biden: Freude, Erleichterung, Tränen

Kreis Peine

Joe Biden ist der neue Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Der 78-Jährige hat nach kurz seiner Vereidigung in Washington bereits mehr als ein Dutzend Entscheidungen der Vorgänger-Regierung von Donald Trump rückgängig gemacht. Was sagen Peiner dazu, die die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzen?

Randall Smelser aus Stederdorf, der aus South Dakota stammt, hat hohe Erwartungen an den Demokraten Biden und schätzt seine Kompromissbereitschaft und diplomatischen Fähigkeiten. Der 61-Jährige sagt: „Ich fand es sehr schwach, dass Donald Trump nicht zur Vereidigung Bidens gekommen ist. Das ist einfach schlechter Stil.“ Vom neuen US-Präsidenten erwartet er jetzt schnelle Entscheidungen, „denn Worte zählen nicht viel, sondern Taten“. Da seien zum Beispiel die Rückkehr zum Pariser Klimaschutzabkommen und der Wiedereintritt in die Weltgesundheitsorganisation WHO erste gute Zeichen.

Randall Smelser in Washington. Quelle: Smelser

Smelser ist sich trotz des Sturms auf das Kapitol in Washington sicher, „dass die Demokratie in den USA stark ist“. Das würden auch keine Fanatiker gefährden. „Das ist eine Minderheit, die ganz laut und gewalttätig ist. Aber die Mehrheit der Amerikaner denkt anders“, ist sich der Stederdorfer sicher. Hintergrund: Republikanische Anhänger von Donald Trump hatten am 6. Januar den Kongress, das Parlament der Vereinigten Staaten, gewaltsam angegriffen. Ihr Ziel war es, die formale Bestätigung des Ergebnisses der Präsidentschaftswahl von 2020 zu verhindern, die Trumps Gegenkandidat Joe Biden gewonnen hat. Jetzt wünscht sich Smelser, dass es ruhiger in den USA wird, „und dass es Biden schafft, das zerstrittene Land wieder zu einen“.

„Froh, dass Trump weg ist“

Betsy Saueressig aus Bierbergen hat bei der Vereidigung Bidens vor dem Fernseher gesessen und vor Freude und Erleichterung geweint. „Das hat mich sehr berührt, vor allem auch weil Kamala Harris Vizepräsidentin geworden ist. Endlich haben wir auch in den USA eine Frau in der Regierungsspitze, das hätte schon viel früher passieren müssen“, betont die 47-Jährige, die gemeinsam mit ihrem Mann vier Kinder hat. Sie kann sich vorstellen, dass Biden wegen seines hohen Alters nur zwei Jahre Präsident bleibt und dann das Amt an Harris (56) weitergibt.

Betsy Saueressig. Quelle: Privat

Saueressig hat natürlich auch mit Freunden und Verwandten in New York über das bewegende Thema gesprochen. „Viele sind wie ich froh, dass Trump, der sich während seiner Amtszeit wie ein Elefant im Porzellanladen verhalten hat, weg ist.“ Trotzdem würden der Ex-Präsident und seine radikalisierten Anhänger gefährlich bleiben – das beweise nicht nur der Angriff auf das Kapitol. „Es ist jetzt Bidens Aufgabe, die USA wieder zusammenzuführen, was aber vermutlich Jahre dauern wird“, ist sich die 47-Jährige sicher.

Und auch Corona mache dem Land zu schaffen, „denn Trump hat ganz gezielt die Gefahr der Pandemie heruntergespielt“. Viele Amerikaner würden ganz bewusst keine Maske tragen, alle Restaurants und Geschäfte seien offen, und somit seien weitere Infektionen vorprogrammiert. „Der neue US-Präsident hat daher viele Mammutaufgaben vor sich, von denen er hoffentlich einige lösen kann“, wünscht sich Saueressig.

Von Thomas Kröger