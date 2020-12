Peine

Ihre erste Demo hat Marlene Horrmann schon mit 15 angemeldet. „Das war ein besonderes Gefühl“, sagt die Silberkamp-Gymnasiastin, für die ihr Engagement in der Peiner Ortsgruppe der Klimaschutz-Bewegung „ Fridays for future“ in kurzer Zeit ein wichtiger Teil ihres Lebens geworden ist. Hier lernte sie nicht nur, wie Demokratie praktisch funktioniert, sondern traf auch viele tolle Menschen, die sich für gleiche Interessen einsetzen.

„Und das gibt ganz viel Kraft und Energie und zeigt einem, dass man nicht alleine ist in seinen Ansichten“, sagt die inzwischen 16-Jährige. In der Interview-Reihe „Auf einen Glühwein mit...“ sprach die Zwölftklässlerin mit der PAZ unter anderen über das Leben in einer Großfamilie, einfache Tipps zur Plastikmüll-Vermeidung und das Leben als Schülerin in der Corona-Krise.

Marlene, was darf es für Sie sein: Glühwein oder heißer Kakao?

Glühwein, abends zusammen mit der Familie – das ist mal schön.

Crêpe oder Schmalzkuchen?

Schmalzkuchen, weil das für mich so etwas Spezielles für die Weihnachtszeit ist. Crêpe gibt es häufiger im Jahr.

Bratwurst oder Eintopf?

Einen veganen Eintopf, bitte. Es gibt sogar tolle vegane Gulaschsuppen mit Tofu und Kartoffel. Ich esse schon länger vegetarisch, habe mich aber zunächst nicht getraut, komplett vegan zu sein, weil ich befürchtete, dass das problematisch mit dem Kochen in der Familie werden könnte. Doch seit vier Monaten esse ich komplett vegan, es lässt sich einfacher umsetzen als ursprünglich angenommen. Statt Sahne oder Crême fraiche gibt es dann halt Hafermilch. Für das Klima und die Umwelt ist das deutlich besser, weil ich dazu beitragen kann, dass weniger CO2 durch Tierhaltung oder Transportwege ausgestoßen wird und Wasser für die Produktion verbraucht wird.

Marlene, warum freuen Sie sich auf Weihnachten?

Weil es die Zeit mit der Familie ist. Wir spielen gerne zusammen Spiele: Da wird gewürfelt oder die Karten für Rommee rausgeholt. Ich habe drei jüngere Schwestern, zwei ältere und einen älteren Bruder. Die Großfamilie tut mir gut. Es kann zwar manchmal auch anstrengend und laut sein, aber man lernt gegenseitig viel voneinander.

Was denkt eine Klimaaktivistin, wenn sie gerade sieht, dass minütlich Paketdienste durch die Straßen fahren, um im Internet bestellte Weihnachtsgeschenke an die Haustür zu bringen?

Für die Umwelt und das Klima ist das natürlich nicht optimal und deshalb heiße ich das an sich auch nicht für gut. In dieser Hinsicht wäre es besser, den Einzelhandel vor Ort in seiner Stadt mit seinem Einkauf zu stärken. Doch der Fridays-for-Future-Bewegung geht es nicht darum, Konsumkritik zu äußern. Unser Ziel ist es, sich zu organisieren, sich zusammen zu tun und gemeinsam etwas zu verändern. Ziel muss es in diesem Beispiel sein, dass die Emissionen bepreist und damit heruntergefahren werden und klimaschädigende Unternehmen nicht vom Staat unterstützt werden.

Marlene Horrmann hat drei jüngere und drei ältere Geschwister. „Das Leben in der Großfamilie tut mir gut“, sagt sie. Quelle: Ralf Büchler

Tipp: Küchentücher und Wattepads aus Bambusfasern

Mit welchen einfachen Tipps, könnte denn jeder Peiner etwas dazu beitragen, das Klima zu verbessern?

Ich zum Beispiel fahre viel Fahrrad, versuche auf meine Ernährung zu achten, in dem ich mich vegan ernähre. Wenn ich nach Hannover oder Braunschweig fahre, nehme ich den Zug. Ich putze mir die Zähne mit einer Holz-Zahnbürste statt mit einer Plastik-Zahnbürste. Ich habe auch keine normale Zahnpasta sondern Tabs, die frei von Plastik sind. Es gibt festes Shampoo und Seife, sogar wiederverwendbare Wattepads oder Küchentücher aus Bambusfasern, damit lässt sich einfach Müll reduzieren. Auch mit einem Stoffbeutel für den Einkauf geht das prima. Die tiefgreifenden Veränderungen, die notwendig sind, um eine Klimakatastrophe abzuwenden, lassen sich aber nur auf politischer und gesamtwirtschaftlicher Ebene meistern.

Studie hält Kohleausstieg bis 2030 für möglich

Am 12. Dezember vor fünf Jahren wurde das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet. Wie zufrieden sind Sie mit dem was seitdem passiert ist?

Ich bin gar nicht zufrieden. Es ist ja schön, ein Ziel zu verfassen. Doch die Tatsache ist, dass es unzureichend umgesetzt wird. Fünf Jahre ist das Abkommen her, doch wir haben das Gefühl, wir stehen trotzdem noch am Anfang, das ist deprimierend. Dass zum Beispiel der Kohleausstieg in Deutschland auf 2038 verschoben wurde, ist für mich völlig unverständlich. Die Kohlekraftwerke lohnen sich doch nur noch durch Subventionen und wir brauchen sie auch nicht. Das Fraunhofer-Institut hat in einer Studie festgestellt, dass ein Ausstieg bis 2030 möglich ist. Es ist gut, dass die Corona-Krise so bekämpft wird, doch wir leben gerade in zwei Krisen. Das Engagement würden wir uns auch im Kampf gegen den Klimawandel wünschen, denn für diesen gibt es keinen Impfstoff.

Forderung: Öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen

Was konkret fehlt Ihnen noch?

Für Peine zum Beispiel fordern wir, dass der Klima-Notstand ausgerufen wird, damit bei Entscheidungen auch immer das Klima berücksichtigt wird. Ganz aktuell zum Beispiel bei der Celler Straße. Dort sollte weniger Raum für Auto geschafft und der Rad- und Fußverkehr bei den Plänen einbezogen und priorisiert werden. Ich bin mir sicher, wenn die Fahrradwege in Deutschland ausgebaut würden, würden auch viel mehr auf das Rad zurückgreifen. Ein anderes Thema ist der öffentliche Personennahverkehr. In Corona-Zeiten hat man gesehen, dass die Schulbusse überfüllt sind. Dadurch wird klar: Der ÖPNV muss ausgebaut werden.

Nachmittags sind allerdings auch viele spärlich besetzte Linienbusse unterwegs...

Das liegt daran, weil es bisher noch zu unattraktiv ist, Bus zu fahren. Der öffentliche Nahverkehr muss attraktiver gestaltet werden, zum Beispiel durch Tarife, die günstiger sind oder mitunter gar nichts kosten. Und natürlich muss die Verbindung stimmen, wenn nur alle paar Stunden ein Bus fährt, ist klar, dass man lieber zu anderen Möglichkeiten greift.

Besseres Gefühl im Wechsel-Modell

Sie sind ja nicht nur Klimaschützerin, sondern auch Schülerin. Wie erleben Sie die Schulzeit in der Corona-Krise?

Ganz ehrlich: Ich fühle mich in der Schule zur Zeit nicht sicher, weil es unmöglich ist, in den Klassenräumen den Abstand einzuhalten. In meinen Kursen sind wir 20 bis 25 Schüler, die Klassenräume sind kalt, weil regelmäßig gelüftet werden muss. Das ist doch kein Zustand – auch für die Lehrer nicht. In der Schule darf ich mich in der Klasse sozusagen locker mit Mitgliedern aus 25 verschiedenen Haushalten treffen, im Privaten dagegen nur mit einem anderen Haushalt. Ich hätte mir gewünscht, dass seit Herbst das Szenario B gilt. In dem Wechselmodell ist einfach gewährleistet, dass der Abstand gehalten werden kann. Da fühle ich mich besser.

Was fehlt einer Schülerin in der Corona-Krise am meisten?

Der Ausgleich in der Freizeit zur Schule, das ist belastend. Ich bin im Peiner Schwimmverein und bei den Pfadfindern, da fallen Treffen, Aktionen, Training und Wettkampf weg. Im Schwimmverein machen wir zwar einmal in der Woche ein digitales Training, trocken ohne Schwimmen. Es ist schön, ein bisschen Ersatz zu haben und die anderen zumindest digital zu sehen, aber es ist nicht mit dem richtigen Schwimmtraining zu vergleichen.

Die positive Resonanz auf ihr Engagement überwiegt

Greta Thunberg, Lisa Neubauer – die bekannten Gesichter der „ Fridays for Future“-Bewegung erleben auch immer wieder Anfeindungen in sozialen Netzwerken im Internet. Was erlebt eine junge Peinerin wie Sie, die sich für das Klima einsetzt?

Es kommt auch mal vor, dass man den einen oder anderen negativen Kommentar bekommt, aber es ist nicht vergleichbar mit dem, was die Personen erfahren, die in der Öffentlichkeit stehen. Es beeinflusst mich aber nicht so stark. Ich stehe da drüber. Zumal die negative Kritik viel geringer ist als das, was ich an positivem Feedback bekomme. Bei Demos applaudieren Zuschauer, zeigen dir den Daumen hoch oder rufen Lob. Auch im Privaten wird gewürdigt, was ich mache. Das tut auch gut. Ich kann versprechen: Wir werden nicht verstummen, wir werden im nächsten Jahr lauter sein als bisher.

Von Christian Meyer