Peiner Aktionen mit tollen Preisen: Kalenderverkauf und Tombola

Peine

Zwei Peiner Serviceclubs werden am Samstag, 27. November, in der Peiner Fußgängerzone und auf dem Wochenmarkt ihre Charity-Aktionen vorstellen. Die Damen von Inner Wheel bieten ihren Adventskalender von 10.30 bis 14.30 an einem Stand vor der Commerzbank an der Breiten Straße an. Und auch auf dem Wochenmarkt (Hagenmarkt) wird der Kalender für je fünf Euro verkauft. Statt Schokolade warten hinter einigen Türchen Gewinne in Form eines Gutscheins oder Sachpreises im Wert von insgesamt 8000 Euro. Der Erlös kommt dem Peiner Betreuungsverein, der Generationenhilfe im Landkreis Peine und dem Hilfsverein „Keiner soll einsam sein“ zugute.

Parallel lädt Round Table (RT) Peine alle Peinerinnen und Peiner dazu ein, ihr Glück bei der Tombola für den guten Zweck zu versuchen. Der Stand steht ab 9 Uhr in der City gegenüber von der Back-Factory. RT-Präsident Christoph Dyck sagt: „Rund 700 Lose können zum Einzelpreis von 3,50 Euro – drei Lose kosten 10 Euro – erworben werden, im Gegenzug freuen sich ebenso viele kleine und große Preise auf die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner. Nieten gibt es keine, jedes Los gewinnt. Und jeder eingenommene Euro kommt eins zu eins den Kinder- und Jugendprojekten zugute, die wir in der Region unterstützen“, betont Dyck.

