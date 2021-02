Kreis Peine

Es ist gerade das Gesprächsthema Nummer 1 in Peines Hausarztpraxen: Auch Patienten, die eigentlich wegen Rückenschmerzen oder zur Besprechung ihrer Blutwerte gekommen sind, brennt dann doch noch eine andere Angelegenheit unter den Nägeln: Die Corona-Impfung. „Im Rahmen der allgemeinen Sprechstunde werden gerade seit Jahresbeginn immer häufiger Fragen von Patientinnen und Patienten zur Impfung gegen Covid-19 gestellt.

Auch, weil es immer mal wieder neue Verordnungen gibt“, stellt der Vorsitzende des Peiner Ärztevereins, der Allgemeinmediziner Dr. Christian Pabst, fest. Landes- und Bundesregierung, das Robert-Koch-Institut, Kommunen und Medien informieren im Internet ausführlich, in den Impfzentren stehen Ärzte für Aufklärungsgespräche zur Verfügung – doch zu ihrem Hausarzt haben die Peiner dann wohl doch das größte Vertrauen.

Mitunter bringen ältere Patienten sogar ihren Fragebogen mit, auf dem sie vor ihrer Corona-Impfung mögliche Vorerkrankungen eintragen sollen. „Wir führen quasi eine Impfberatung durch. Wenn man das weiterdenkt, wäre es sicherlich auch sinnvoll, dass wir auch die Impfungen absolvieren“, sagt Pabst. Warum das noch nicht der Fall ist – auch darüber müssen Peines Hausärtze derzeit häufig aufklären. Für unsere Zeitung beantworten die Peiner Allgemeinmediziner Marion Renneberg, Dr. Friedrich Scheibe und Dr. Christian Pabst sowie Frauenarzt Dirk-Toralf Baerens die häufigsten Impf-Fragen, die sie in ihren Praxen hören:

Wie gut schützen die Impfstoffe überhaupt?

Grundsätzlich handelt es sich um regulär von der Europäischen Arzneimittel-Agentur zugelassene Impfstoffe. Die Datenlage ist hier eindeutig. Laut Robert-Koch-Institut schützen alle drei bisher zugelassenen Impfstoffe vor einem schweren oder tödlichen Verlauf einer Covid-19 Erkrankung und sind somit wirkungsvoll.

Wie schlimm sind die Nebenwirkungen?

Wie bei eigentlich allen Grundimmunisierungen, also den ersten Impfungen gegen eine Erkrankung, können Reaktionen des Immunsystems spürbar sein. Die meisten haben dies bereits in der frühen Kindheit erlebt, nur können wir uns häufig hieran nicht mehr erinnern. Zu den häufigsten Symptomen gehören Schmerzen an der Einstichstelle, allgemeine Abgeschlagenheit mit grippalen Symptomen. Diese können beim Astrazeneca-Impfstoff ausgeprägter sein, jedoch sind sie in der Regel nach 48 Stunden wieder vorüber. Schwere Impfreaktionen sind bei allen drei derzeit zugelassenen Impfstoffen die absolute Ausnahme. Aus ärztlicher Sicht gibt es daher keinen Grund, sich aufgrund eventuell auftretender Nebenwirkungen nicht impfen zu lassen. Vielmehr sollte man diese als positives Zeichen sehen, dass das Immunsystem auf den Impfstoff reagiert und dementsprechend Antikörper bildet.

Auch in ihren Praxen gibt es zahlreiche Fragen zur Corona-Impfung: Das Foto zeigt (im Uhrzeigersinn von oben links) Marion Renneberg, Dr. Christian Pabst, Gynäkologe Dirk-Toralf Baerens und Dr. Friedrich Scheibe. Quelle: privat

Warum kann ich mich nicht bei meinem Hausarzt impfen lassen?

Grundsätzlich sind wir erste Ansprechpartner für unsere Patienten und Patientinnen für alle Arten von Impfungen. Aufgrund der besonderen Situation des derzeitigen Impfstoffmangels wurde entschieden, zunächst die Impfungen gegen Covid-19 über die Impfzentren durchzuführen. Dies ist unter anderem auch eine politische Entscheidung. Da wir jedoch für die Zukunft mit größeren Mengen an Impfstofflieferungen rechnen, darf es auf keinen Fall zu einem Impfstau in den Zentren kommen. Daher halten wir es für dringend notwendig und sinnvoll, in Zukunft auch in den Praxen gegen Covid-19 zu impfen. Denn je schneller wir die Bevölkerung impfen können, desto eher kann eine notwendigen Herdenimmunität erreicht werden.

Können Frauen von der Impfung unfruchtbar werden?

Nein! Die Antikörperreaktion gegen das Corona-Virus-Spike-Protein hat keinen Angriffspunkt in der Gebärmutter. Es geht also biologisch nicht. Außerdem weiß man, dass Frauen nach einer ausgeheilten Sars-Cov-2-Infektion problemlos schwanger geworden sind und bei einer Infektion finden ähnliche Antigen-/Antikörperreaktionen statt. Frauen im gebärfähigen Alter sollten sich auf jeden Fall Impfen lassen, insbesondere mit Kinderwunsch.

Können Schwangere geimpft werden?

Für Schwangere gibt es keine belastbaren Daten aus den bisherigen Studien, allerdings bei dringender Notwendigkeit/Indikation kann in Individualentscheidungen geimpft werden. Enge Kontaktpersonen von Schwangeren sind in Priorisierungsgruppe 2 einzuordnen und können so den Schutz der Schwangeren erhöhen.

Sollen Patienten mit Krebserkrankungen oder Tumorarten geimpft werden?

Ja, nach Absprache mit dem behandelnden Onkologen sollte die Impfung geplant werden. Es gibt nur sehr wenige Therapien, die eine Impfung nicht zu lassen.

Gibt es Langzeitnebenwirkungen bei Covid-19-Impfstoffen?

Die meisten Nebenwirkungen treten aufgrund bisheriger Erfahrungen mit Impfungen kurze Zeit nach der Impfung auf. Impfstoffe werden aber auch nach der Zulassung weiter aktiv überwacht, sodass hier immer mehr Erkenntnisse zur Langzeitsicherheit, insbesondere sehr seltener Nebenwirkungen, gewonnen werden. Die bisherigen Zulassungsstudien der Impfstoffe von Biontech, Moderna und Astrazeneca ergaben ein gutes Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil über einen Zeitraum von mindestens zwei Monaten nach der zweiten Impfung. Die Nachbeobachtung bezüglich Nebenwirkungen und Wirksamkeit der Studienteilnehmer erfolgt weiterhin über einen Zeitraum von zwei Jahren.

Kann es trotz Impfung zu einer Covid-19-Erkrankung kommen?

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand bieten alle Covid-19-Impfstoffe eine gute Wirksamkeit, eine sehr gute insbesondere gegen schwere Verläufe. Es kann jedoch auch trotz Covid-19-Impfung zu einer Covid-19-Erkrankung kommen, da die Impfung keinen hundertprozentigen Schutz bietet. Wenn eine Corona-Infektion kurz vor der oder in den ersten Tagen nach der Impfung stattfindet, besteht noch keine Immunität, da die mittlere Inkubationszeit fünf bis sechs Tage beträgt und der vollständige Impfschutz erst zehn bis vierzehn Tage nach der ersten Impfung erlangt wird. Daher sind die AHA-Regeln – Abstand, Hygiene und Alltagsmaske – auch nach der Impfung konsequent einzuhalten.

