„Peine zeigt Gesicht“: Ausstellung zum Tag der Menschenrechte startet

Es geht um Alltagsrassismus, Stolpersteine, Zivilcourage und Weltoffenheit. „Peine zeigt Gesicht“ – die Ausstellung hat jetzt endlich nicht nur einen gebührenden Rahmen, sondern auch einen Ort erhalten, an dem alle Interessierte sie nicht nur besichtigen sondern auch aktiv durch Ausprobieren und Spielen erleben können. Bei der am Freitag, 10. Dezember, im Kreismuseum startenden Ausstellung geht es um „Begreifen“ quasi im wahrsten Sinne des Wortes. Von Jugendlichen für Jugendliche. Der Ausstellungsbeginn ist mit Bedacht gewählt, es ist der Tag der Menschenrechte. Was passt da besser, als eine Ausstellung für Toleranz und gegen Rassismus?

Corona machte die ersten Pläne zunichte

Eine der Mitinitiatoren, Nadine Bläsig von der Stadtjugendpflege, berichtet über den Ursprung der Ausstellung. Geplant wurde das Ganze schon Anfang 2020 und sollte als Wanderausstellung durch die Schulen und Jugendeinrichtungen ziehen. Aber daraus wurde aufgrund der Corona-Krise nichts. Vor dem Hintergrund der internationalen Wochen gegen Rassismus hatten sich verschiedene Institutionen zusammengeschlossen und sich mit dem Thema Rassismus auseinandergesetzt. Dazu gehörten: Der Peiner Caritasverband, die IGS Peine, der Kirchenkreisjugenddienst, das Ratsgymnasium, das Silberkamp-Gymnasium, die Stadtjugendpflege und die Takva-Moschee-Gemeinde. Die Ergebnisse, die vor allem junge Menschen, dazu geschaffen haben, regen zum Nachdenken an.

Silberkamp-Schüler haben für die Ausstellung eigene Stolpersteine mit Botschaften gestaltet. Quelle: Katrin Hoffmann

Persönliche Erlebnisse stimmen einen nachdenklich

Die Schüler und Schülerinnen des Silberkamp-Gymnasiums haben zum Beispiel Stolpersteine mit ihren Meinungen und Gedanken zu Rassismus geschaffen. Aus der IGS kommt eine Comicgeschichte zum Thema „Gesicht zeigen“. Die Welle, die aus unzähligen, wohl unscheinbaren Tropfen besteht, kann aktiv mitgestaltet werden. Sie wurde durch die Caritas gestaltet und soll die starke Gemeinschaft aus vielen einzelnen Menschen verbildlichen. Die Jugendlichen der Takva-Moschee haben ihre Erfahrungen in ein Buch geschrieben und lassen die Lesenden manchmal sprachlos, aber in jedem Fall nachdenklich werden. Es sind Geschichten, die es nach dieser Ausstellung eigentlich nicht mehr geben dürfte.

Die Leiterin des Kreismuseums, Dr. Doreen Götzky, freut sich über die damit zusammenhängende Eröffnung des neuen „Freiraum“-Angebot. Dieser Raum im Kreismuseum soll ein Ort für Ausstellungen von Peinern für Peiner sein. Auch Landrat Henning Heiß (SPD) unterstützt diese Idee: „Es ist ein wichtiger Pfeiler unseres kulturellen Schaffens und Denkens“, sagte er und freut sich auf die Begegnungen der Beteiligten. Angela Denecke (Caritas) findet, die Ausstellung zeigt, „wo ich eigentlich mit meinen Gedanken stehe“.

Die Ausstellung kann vom 10. Dezember bis zum 9. Januar dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr besucht werden.

Von Katrin Hoffmann