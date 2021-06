Peine

Bei der Stadt Peine ist der erhoffteFördermittelbescheid des Landes Niedersachsen für den Neubau der maroden Hertha-Peters-Brücke einschließlich der zuführenden Wege eingegangen.Es gibt 2,1 Millionen Euro, das Gesamtprojekt kostet etwa 4 Milllionen Euro.

Gefördert wird die Maßnahme laut Stastsprecherin petra Neumann nach dem Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden. Diese Finanzhilfen sollen helfen, die verkehrliche Infrastruktur in den Regionen zu verbessern.Die zugesagte Fördersumme beläuft sich auf 2,1 Millionen Euro. Nach den Richtlinien des Landes werden die Baukosten für Brücke und Wege, die rund 3,3 Millionen Euro betragen, zu 65 Prozent gefördert. Nicht gefördert wird jedoch die Beleuchtung der Wege.

Einschließlich aller notwendigen Planungs-und Bauleistungen werden für den Brückenneubau, einschließlich des Abrisses der alten Brücke, Kosten von rund vier Millionen erwartet. Somit wird rund jeder zweite Euro, der in den Neubau der Hertha-Peters-Brücke investiert wird, vom Land Nieder-sachsen übernommen und der städtische Haushalt dadurch spürbar entlastet.

Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) zeigt sich hoch erfreut über die schnelle Förderzusage des Landes. Damit stehe der baldigenWiederherstellung der so wichtigen Verbindung aus dem Stadtzentrum in Richtung Süden und zum Klinikum nun nichts mehr im Wege. „Es entsteht eine hoch attraktive Route für Fahrradfahrende abseits der stark belasteten Bundesstraßen und angebunden an das regionale Radverkehrsnetz“, so Saemann.

Gerade für die Neubürgerinnen und -bürger im Baugebiet „An der Simonstiftung“, aber auch für Radfahrendeaus Dungelbeck, Woltorf und Schmedenstedt werde so eine attraktive Route in die Stadt wiederhergestellt, die in Zeiten des Klimawandels zu einer gewünschten Steigerung des Radverkehrs in der Stadt beitragen könne. Die neue Brücke soll mit einer Länge von 165 Metern und einer Breite von 3 Metern in etwa dem bisherigen Bauwerk entsprechen. Allerdings werde die neue Brücke vollständig aus Stahl errichtet.

Der Bürgermeister weiter: „In etwa an der Stelle des heutigen Pylons soll auch künftig ein rund 35 Meter hoher Stahlpylon stehen, von dem der Brückenüberbau mit Seilen abgehängt wird. Der Neubau wird barrierefrei sein und dadurch auch für Rollstuhlfahrendeoder Menschen mit Rollatoren leichter nutzbar sein.“ Da die Durchfahrtshöhe über dem Mittellandkanal gegenüber dem heutigen Zustand vergrößert werden müsse, werde südlich im Anschluss an die Brücke eine rund 2,5 Meter hohe Rampe entstehen.

Die Gesamt-Projektkosten würden bei rund 4 Millionen Euro liegen, hier war man zuletzt von 3,8 Millionen Euro ausgegangen. Im Zuge der detaillierten Ausführungsplanung hätten sich einzelne Kostenanteile verschoben und so zu einer Erhöhung der Förderung beigetragen. Bevor die Ausschreibung für den Brückenneubau im Juli veröffentlicht werden könne, seien noch viele kleine Details zu klären. „Geplant ist der Abriss der alten Brücke noch in diesem Jahr. Im Jahr 2022 wird dann der Neubau realisiert und zum Jahresende soll die neue Brücke für alle benutzbar sein. Ergän-zende Projekte wie die Gestaltung des Brückenumfeldes werden sich bis in das Jahr 2023 erstrecken“. erklärt Saemann.

