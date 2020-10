Peine droht Rot: 30 neue Corona-Fälle in nur zwei Tagen

Kreis Peine

Erstmals seit Beginn der Pandemie ist die Zahl der aktuell an Corona erkrankten Peiner dreistellig! Sie stieg von 78 am Freitag auf 108 am Sonntag. Ebenfalls um 30 gestiegen ist die Gesamtzahl der Infizierten. Seit März haben sich 427 Bewohner des Landkreises mit Corona infiziert.

Nur leicht gestiegen ist dagegen die Zahl der Peiner, die sich derzeit in Quarantäne befinden: 518 sind es. Freitag waren es 515.

Anzeige

Masken könnten zur Pflicht in der Fußgängerzone werden

Das Landesgesundheitsamt führte den Landkreis Peine am Sonntag noch mit einem Inzidenzwert von 49,7 – und damit knapp unter dem Grenzwert von 50, der auf ein starkes Infektionsgeschehen hinweist. Doch die Corona-Warn-Ampel dürfte wohl schon am Montag von Dunkelgelb auf Rot umspringen. Das würde unter anderem bedeuten, dass ein Mund-Nasen-Schutz in der Peiner Fußgängerzone nicht nur dringend empfohlen wird, sondern er Pflicht ist. Zudem dürften sich, nur noch maximal zehn Personen aus zwei Haushalten oder enge Angehörige treffen – egal, ob in einer Wohnung oder bei einer Feier in der Gastronomie.

Von Christian Meyer