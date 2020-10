Peine

Die Stadt Peine hat auf dem Friedrich-Ebert-Platz in unmittelbarer Nähe zu den Peiner Festsälen zwei weitere Parkplätze für Schwerbehinderte eingerichtet: Drei normale Stellplätze wurden zusammengefasst in zwei breitere Parkflächen. Damit soll der Besuch von Theatervorstellungen für Rollstuhlfahrer erleichtert werden.

„Wir finden es toll, dass sich die Stadt dafür einsetzt, damit wir den Service für unsere Besucher verbessern können“, sagt Bettina Wilts, Geschäftsführerin vom Peiner Kulturring. In den Festsälen seien mittlerweile fünf Plätze für Rollstuhlfahrer ausgewiesen. Sie gelangen über den barrierefreien Seiteneingang in das Gebäude. „Mit den weiteren Parkplätzen wird nun auch die Anfahrt erleichtert“, erklärt Wilts.

Barrierefreiheit in Peine

Der Stadt Peine ist Barrierefreiheit ein wichtiges Anliegen. Das zeigen viele Umbaumaßnahmen, die seit November 2016 kontinuierlich durchgeführt wurden. So wurde 2017 zum Beispiel der Werderpark am Rathaus mit Geld aus der Geschwister-Vollrath-Stiftung umgestaltet: Durch die Parkanlage führen nun barrierefreie Wege. Noch in demselben Jahr wurden am Hagenmarkt versenkbare Absperr-Poller installiert, damit der barrierefreie Durchgang zur Straße Bleicherwiesen möglich ist.

In mehreren städtischen Kindertagesstätten wurde ebenfalls Umbauarbeiten durchgeführt: Im Juli letzten Jahres wurde in der „Rappelkiste“ in Duttenstedt die Verbindungstür verbreitert. Die „Drachenhöhle“ in Schmedenstedt hat im November 2019 einen zweiten Eingang erhalten, der über eine neu angelegte Rampe zugänglich ist.

Damit die Suche nach barrierefreiem Wohnraum in Peine erleichtert wird, gibt es für Betroffene einen Ratgeber mit Informationen rund um barrierefreies Bauen. Dieser wurde 2018 von der Arbeitsgruppe „Barrierefreies Peine“ herausgegeben. Der Ratgeber ist kostenlos in den Rathäusern im Kreis Peine, über die Lebenshilfe Peine-Burgdorf, beim Landkreis und im Senioren- und Pflegestützpunkt erhältlich.

Umbau von sieben Haltestellen

Auch in diesem Jahr sind bereits weitere Maßnahmen zur Barrierefreiheit umgesetzt worden. Ende Juli begannen die Umbauarbeiten von insgesamt sieben Bushaltestellen in Peine. In den Fahrbahnrand wurden spezielle Busbordsteine eingebaut, so dass mobilitätseingeschränkte Personen wie Rollstuhlfahrer oder Senioren, die einen Rollator nutzen, einen barrierefreien Zugang zum Bus gewährleistet wird. Bereits fertig umgebaut sind die Haltestellen Kötherkamp, Arminius-Apotheke (beide in Fahrtrichtung Zentraler Omnibus-Bahnhof) und Bodenstedtstraße (Fahrtrichtung stadtauswärts). Die Umbauarbeiten der Haltestellen Dorotheenstraße (Fahrtrichtung Zentraler Omnibus-Bahnhof) und Klinikum an der Virchowstraße wurden im September abgeschlossen. Zudem sind künftig auch die Haltestellen Braunschweiger Straße und Hoher Weg (beide mit Fahrtrichtung Zentraler Omnibus-Bahnhof) barrierefrei.

Von Nathalie Diana