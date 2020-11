Peine: Wirbel um Aktion gegen Maskenpflicht am Montag vor Schulen

Kreis Peine

Stimmt es, dass Kinder am Montag auf ihrem Schulweg angesprochen und auf die angebliche Gefährlichkeit und Unwirksamkeit von Mund-Nasen-Bedeckungen hingewiesen werden sollen? In den vergangenen Tagen gab es diesbezüglich mehrere Medienberichte, die auch im Peiner Land für Verunsicherung gesorgt haben. Mehrere entsprechende Hinweise und Anfragen haben die Redaktion der PAZ erreicht.

Auch Institutionen wie das Deutsche Kinderhilfswerk und Behörden wie das Nordrhein-Westfälische Innenministerium oder die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Rheinland-Pfalz hatten darauf reagiert. Initiator soll die Initiative „ Querdenken 711“ sein. Es gebe Hinweise, dass „ Querdenken 711“ Anhänger für den 9. November eine „bundesweit organisierte Großaktion gegen die Maskenpflicht“ planen würden, heißt es. Im Fokus würden demnach Kinder und Jugendliche an 1000 Schulen in Deutschland stehen.

Querdenken-Gründer: „Es gibt keinen entsprechenden Plan!“

„ Querdenken 711“-Gründer Michael Ballweg schrieb nun in einer Pressemitteilung, es gebe keinen entsprechenden Plan für den 9. November. Gleichwohl räumte er in einer Videobotschaft ein, dass die Geschichte nicht ganz aus der Luft gegriffen sei: Die angebliche Aktion sei nur ein Test gewesen, um die interne Kommunikation auf Lecks zu überprüfen.

Der angebliche Plan war Mitte Oktober erstmals in einer Kölner Zeitung thematisiert worden. Dort hieß es, dass dem Blatt ein detaillierter Plan für die Aktion vorliege, dessen Absender Ballweg sei.

Von Kerstin Wosnitza