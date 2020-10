Kreis Peine

Abellio, einer der führenden Betreiber von Regionalbahnen, steckt in einer finanziellen Krise, wie die Wirtschafts- und Finanzzeitung Handelsblatt kürzlich berichtet hat. Zu dem Unternehmen gehört auch die Westfalenbahn, deren Züge auf der Strecke Braunschweig-Hannover auch im Kreis Peine Halt machen. Besonders von Pendlern wird die Zugverbindung regelmäßig genutzt. Doch diese hätten nichts zu befürchten, betont Westfalenbahn-Sprecher André Rahmer.

33 Millionen Euro Verlust machte Abellio im Geschäftsjahr 2019 laut Handelsblatt. Kurz vor einer Pleite stehe das Unternehmen zwar nicht, dramatisch seien die Zahlen dennoch. Bereits seit Ende 2015 fährt die Westfalenbahn zwischen Braunschweig und Hannover, mittlerweile sogar im Halbstundentakt. Im Kreis Peine halten die Züge an den Bahnhöfen Kernstadt, Vöhrum und Vechelde.

Länder vergeben Strecken und Netze an den günstigsten Anbieter

Die aktuellen Verluste träfen aber nicht nur die Abellio Deutschland Gruppe: „Der vom Handelsblatt beschriebenen finanziellen Herausforderung müssen sich derzeit viele Wettbewerber der deutschen Eisenbahnbranche stellen“, sagt Rahmer. Ursache sei das „ruinöse Vergabesystem“ im Regionalverkehr: Seit 20 Jahren vergeben laut Handelsblatt die Länder Strecken und ganze Netze an den günstigsten Anbieter.

Zwar weise auch DB Regio, zuständig für den Regionalverkehr der Deutschen Bahn, zum Halbjahr 2020 einen Verlust von 597 Millionen Euro aus. Doch habe der Bund eine Finanzspritze von mindestens 5,5 Milliarden Euro zugesichert, um coronabedingte Löcher des Staatskonzerns zu stopfen. Private Bahnbetreiber hingegen hätten diese Sicherheit nicht.

Finanzielle Unterstützung für unvorhersehbar gestiegene Kosten

„Wir führen bereits seit geraumer Zeit intensive Gespräche mit unseren Aufgabenträgern, um weiterhin einen zukunftssicheren Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Deutschland anbieten zu können“, so Rahmer. Konkret bedeute dies: finanzielle Unterstützung für unvorhersehbar gestiegene Kosten. Dazu zählen beispielsweise ein höherer Personalbedarf in Folge neuer Arbeitszeitmodelle, Ausbildungskosten und die Planung von Schienenersatzverkehr aufgrund der ständig steigenden Baustellenzahl auf dem Netz der Deutschen Bahn.

„Weiterhin sind wir uns sicher, dass nur mit fairen Chancen für alle Eisenbahn-Verkehrsunternehmen der SPNV in Deutschland nachhaltig positiv gestaltet werden kann“, sagt Rahmer. Er wünsche sich einen „Wettbewerb auf der Schiene – ohne finanzielle Verzerrung.“ Eine Auswirkung auf die Westfalenbahn-Strecke Braunschweig-Hannover habe die Finanzkrise zumindest in absehbarer Zeit aber nicht: Die Züge sollen weiterhin im Halbstundentakt fahren.

Von Dennis Nobbe