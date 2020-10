Peine

Ein Elektrofahrrad im Wert von etwa 2000 Euro haben Unbekannte am Montag zwischen 7 und 14.45 Uhr auf dem Bahnhofsplatz in Peine gestohlen. Das Pedelec sei gesichert gewesen, berichtete Polizeisprecher Frank Oppermann am Dienstag. Es handelt es sich um ein Rad der Marke Kalkhoff, 18 R Wave. Hinweise nimmt die Polizei in Peine unter (0 51 71) 99 90 entgegen.

Von Jan Tiemann