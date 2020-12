Wie viele Menschen haben sich über die Weihnachsttage wirklich an die Kontaktbeschränkungen gehalten? Wie viele haben sich trotz aller Appelle darüber hinweggesetzt? Die Corona-Zahlen in zehn bis vierzehn Tagen werden es zeigen, denn Liebe kann in diesem Jahr ansteckend sein, weiß PAZ-Redakteurin Kerstin Wosnitza.