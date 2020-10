Peine

Trotz Corona startet im Kreis Peine wieder die Aktion „ Weihnachten im Schuhkarton“: Wer Jungen und Mädchen aus sozial schwachen Verhältnissen in Osteuropa eine Freude machen möchte, kann einen Schuhkarton mit Schulsachen, Bekleidung, Hygieneartikeln oder Süßigkeiten befüllen. Päckchenpacker können sich aussuchen, ob sie ihre Geschenke für Mädchen oder Jungen von zwei bis vier Jahren, fünf bis neun Jahren oder zehn bis 15 Jahren herrichten.

Abgabestellen im Kreis Peine

In der Buchhandlung Thalia, Breite Straße 8, in Peine und bei Schuh-Renz, Peiner Straße 21, in Edemissen können die Schuhkartons abgegeben werden. Die Sammelstelle der Freikirche am Rosenhagen nimmt Päckchen am 6. und 7. November sowie am 13. und 14. November entgegen. Die Annahmezeiten sind freitags in der Zeit von 14 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 17 Uhr. Pro Schuhkarton wird eine Geldspende in Höhe von zehn Euro empfohlen. „Die Sammelstelle für den Landkreis Peine ist seit 18 Jahren die evangelisch-freikirchliche Gemeinde Peine am Rosenhagen 3-4“, erklärt Sammelstellenleiterin Angela Homann.

Geschenkaktion erreicht über zehn Millionen Kinder

In der Sammelstelle liegen können sich Interessierte genauer über die Aktion informieren. „Wir freuen uns über jeden, der an dieser Aktion teilnimmt. Nach der Abgabefrist werden die Geschenke nach Osteuropa transportiert. In den Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen in Bulgarien, Georgien, Lettland, Rumänien oder in der Ukraine verteilen die Helfer dann die Schuhkartons. „Im vergangenen Jahr erreichte die weltweite Geschenkaktion mehr als zehn Millionen Kinder“, berichtet Homann.

Von Nathalie Diana