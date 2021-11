Kreis Peine

Die Corona-Lage ist angespannt. In Deutschland gibt es so viele Corona-Neuinfektionen wie nie seit Beginn der Pandemie. In Peine steigt die Inzidenz am Mittwoch auf 122,9. An Schulen und Kitas gibt es derzeit 20 Corona-Fälle. Derweil prüft die europäische Arzneimittelbehörde EMA die Zulassung des Corona-Impfstoffes des Herstellers Biontech für Kinder von sechs bis elf Jahren. Mit einer Entscheidung ist noch in diesem Jahr zu rechnen. Was sagen Mediziner zu den Kinder-Impfungen?

Angela Schütze-Buchholz, Kinderärztin in Syke und zweite stellvertretende Landesvorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Niedersachsen, geht davon aus, dass sich Kinderärzte auch bei den Impfempfehlungen für jüngere Kinder an die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) halten. „Der Beratungsbedarf für diese Impfgruppe wird aber voraussichtlich größer sein, weil die Nutzen-Risiko-Bewertung für diese Altersklasse noch umfangreicher sein wird. Die Impfbereitschaft wird dabei sicher sehr wesentlich von der Beratung durch die versorgenden Kinderärzte und Kinderärztinnen sowie der Hausärzte und Hausärztinnen abhängen“, so die Kinderärztin.

Aufseiten der Familien seien auch soziale, ökonomische und emotionale Motivationen mit zu berücksichtigen: „Es bleiben die Ängste um die kindliche Gesundheit, da immer noch circa 20 Prozent der Erwachsenen ungeimpft sind und somit die Kleinen infizieren können.“ Soziale Isolation als Folge eines Gruppendruckes müsse einkalkuliert werden und nicht zuletzt auch wirtschaftliche Faktoren. „Wie sicher ist ein Arbeitsplatz, wenn Eltern immer wieder freie Tage nehmen müssen, weil es zu Quarantänemaßnahmen bis hin zu Schließungen von Betreuungseinrichtungen und Schulen kommt?“, fragt die Ärztin. Auch das Kriterium der Einwilligung durch jüngere Kinder stelle sicherlich noch ein diskussionswürdiges Element bei zukünftigen Impfungen dar.

Diese Nebenwirkungen können auftreten

Bei den Impfungen für jüngere Kinder erwartet die Ärztin die Nebenwirkungen, die auch bei Erwachsenen – sowie älteren Kindern und Jugendlichen auftreten können: Kopf- und Gliederschmerzen, Fieber, Schüttelfrost, Gelenkschmerzen, Schmerzen und Rötungen an der Impfstelle – sowie allergische Reaktionen. Am häufigsten würden Schmerzen an der Einstichstelle auftreten. Gravierende Nebenwirkung sei eine Entzündung des Herzmuskels und Herzbeutels. Diese Nebenwirkung trete in einer Häufigkeit von etwa 1:16000 Impfungen, insbesondere bei älteren männlichen Jugendlichen auf.

Für weitere schwere Nebenwirkungen bei den RNA-Impfstoffen, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, gebe es bisher keine Anzeichen, so Dr. Friedrich Scheibe, Sprecher der Peiner Ärzte. Er persönlich empfiehlt die Impfung für 12- bis 17-Jährige. Auch aufgrund der Long-Covid-Beschwerden und dem post-viralen Entzündungssyndrom „Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome“ (PIMS). Ganz besonders wichtig sei die Impfung für Kinder mit Vorerkrankungen wie Übergewicht oder schwere Lungenerkrankungen, „die das Risiko für schwere Corona-Erkrankungen erhöhen“.

Dies gelte auch für Kinder mit engem Kontakt zu gefährdeten Personen, die nicht selbst geimpft werden können. Von einer Impfung rät Dr. Scheibe jedoch ab, „wenn die Kinder akut an einer Infektion erkrankt sind oder die aktuelle Therapie gegen eine Wirksamkeit des Impfstoffes spricht“, so der Arzt.

Schulen: Diese Corona-Regeln gelten Derzeit müssen sich ungeimpfte Schülerinnen und Schüler dreimal pro Woche testen. Schüler der Jahrgangsstufen eins und zwei sind nicht verpflichtet, eine Maske zu tragen, die anderen hingegen schon. Eine Lockerung der Maskenpflicht stand vor wenigen Wochen noch im Raum. Schüler und Lehrer, die nicht vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Covid-19-Infektion genesen sind, müssen sich weiterhin dreimal wöchentlich testen – in der Regel montags, mittwochs und freitags.

Mediziner geht davon aus, dass sich viele für Impfung entscheiden

Der Allgemeinmediziner geht davon aus, dass Eltern bei der Impfung für jüngere Kinder eine sorgfältige Nutzen-Risiko Abwägung bei der Impfung vornehmen. „Angesichts der erheblichen sozialen und psychischen Beeinträchtigungen, die die Kinder durch die pandemiebedingten Einschränkungen erlitten haben, gehe ich davon aus, dass sich ein Großteil der Eltern für die Impfung ihrer Kinder entscheiden wird“, so der Arzt aus Groß Bülten.

