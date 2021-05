Kreis Peine

Ein neuer Drucker, zwei zusätzliche Laptops, Headsets und eine schnellere und damit teurere Internetverbindung: Ausgaben wie diese waren in den zurückliegenden 13 Monaten in zahlreichen Familien nichts Ungewöhnliches, um den Kindern die reibungslose Teilnahme am Distanzunterricht möglich zu machen. Schafft man sich solche Dinge für den Job an, kann man das steuerlich geltend machen. Aber geht das auch für das Homeschooling? Der aufs Steuerrecht spezialisierte Peiner Rechtsanwalt Christoph Hussy klärt auf.

Homeschooling ist technische Herausforderung für Familien

Auch nach über einem Jahr seit Beginn der Pandemie ist eine Rückkehr zum normalen Präsenz-Unterricht noch nicht in Sicht. Im Gegenteil, erst kürzlich wurden in Niedersachsen auch die Grundschüler wieder ins Distanz-Lernen geschickt. Die Einführung des Homeschoolings waren nicht nur eine Umstellung im Familienalltag, sie haben die Eltern auch vor technische Herausforderungen gestellt. Da wurden von Schulen plötzlich Webcams, spezielle Software, Drucker und Scanner vorausgesetzt. Familien, die bisher mit nur einem Notebook auskamen, mussten zusätzliche Geräte anschaffen, um mehreren Schulkindern gleichzeitig das Homeschooling zu ermöglichen. Nun stellt sich für viele die Frage, ob man solche zusätzlichen Kosten von der Steuer absetzen kann.

Geräte, die nur von Schülern genutzt werden, sind nicht absetzbar

Die Antwort des Fachmanns ist ernüchternd: „Die Möglichkeiten, diese Ausgaben steuerlich geltend zu machen, sind leider sehr begrenzt“, sagt Hussy. Die Kosten für technische Arbeitsmittel sind steuerlich nicht absetzbar, wenn die Geräte nur von Schülern genutzt werden. „Das Steuerrecht sieht dafür keine Möglichkeit vor, weil alle Anschaffungen für Schüler mit dem Kinderbonus, dem Kindergeld oder dem Bedarfsfreibetrag als abgegolten gelten“, erklärt der Anwalt.

Christoph Hussy. Quelle: Dorit Schulze

Anders sehe es aus, wenn die Geräte mit den Eltern geteilt und von denen dann noch beruflich genutzt werden. Dan ist ein anteiliger Steuervorteil möglich, denn Arbeitnehmer im Homeoffice können ihre beruflich genutzten Arbeitsmittel als Werbungskosten absetzen. Hierzu müssen die Anteile der beruflichen und privaten Nutzung erhoben werden. Für den Anteil der beruflichen Nutzung können die Anschaffungskosten geltend gemacht werden.

Und was ist mit Kosten für Heizung, Strom und Ähnliches?

Bei den meisten Familien sind infolge des Aufenthalts und des Arbeitens zu Hause die Verbrauchskosten angestiegen. So wurde deutlich mehr Strom verbraucht, um alle benötigten Geräte zu betreiben, und es fallen auch mehr Heizkosten an. Zudem wurden zum Beispiel täglich unzählige Arbeitsblätter für den Unterricht zu Hause ausgedruckt, was zu einem wesentlich höheren Papierverbrauch geführt hat.

„Eine Homeschooling-Pauschale analog zur Homeoffice-Pauschale für die beschäftigten Eltern gibt es nicht“, macht Hussy deutlich. Stattdessen hat die Bundesregierung im Jahr 2020 einen Kinderbonus von 300 Euro ausbezahlt und für 2021 noch einmal 150 Euro zugesichert. „Dieser Kinderbonus hat den Zweck, die zusätzlichen Kosten abzudecken“, so der Fachmann.

Von Kerstin Wosnitza