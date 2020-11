Peine

Am diesjährigen Volkstrauertag, dem 15. November 2020, findet zur Eindämmung des Infektionsgeschehens der Corona-Pandemie keine Gedenkveranstaltung im Herzberg statt. Stattdessen wird sich Peines Bürgermeister Klaus Saemann ( SPD), der auch Ortsverbandsvorsitzender des Bundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge ist, mit einer Videobotschaft an die Peiner Bevölkerung richten.

Die Videobotschaft wird am Sonntag, 15. November 2020, ab 11 Uhr über die Internetseite der Stadt Peine unter www.peine01.de abrufbar sein und außerdem auf der Facebook-Seite der Stadt Peine veröffentlicht.

An den Gedenkstätten werden Kränze abgelegt

Als sichtbares Zeichen des Gedenkens an die vielen Opfer von Kriegen auf der ganzen Welt werden am 15. November 2020 Kränze der Stadt Peine und des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge an den Gedenkstätten im Herzberg durch die Mitarbeitenden der Städtischen Betriebe abgelegt.

Hintergrund: Der Volkstrauertag ist ein bereits 1952 eingeführter Tag des Gedenkens. Er ist dabei aber auch ein Tag der Mahnung zu Versöhnung, Verständigung und Frieden geworden.

Von Kerstin Wosnitza