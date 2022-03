Peine: Verkehrssünder gibt sich als sein Bruder aus

Peine

Ohne Führerschein ist ein 37-Jähriger Autofahrer auf der Duttenstedter Straße in Peine von der Polizei erwischt worden. Die Streifenwagenbesatzung kontrollierte den Mann am Donnerstag gegen 15 Uhr. Der Fahrer habe keinen Führerschein vorlegen und seine Personalien nur mündlich angeben können, schilderte der Peiner Polizeisprecher Malte Jansen am Freitag.

Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren

„Die Gesamtumstände erschienen den aufmerksamen Polizisten soweit unglaubwürdig, dass sie den Fahrer eingehender befragten“, erklärte Jansen weiter. Dabei gab er dann zu, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei und versucht habe, sich als sein eigener Bruder auszugeben. Den Mann erwarten nun Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren. „Die Weiterfahrt wurde im natürlich ebenfalls verboten.“