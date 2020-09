Peine

Ein rauer Umgangston, böse Worte und aggressives Verhalten – weil die Respektlosigkeit gegenüber ehrenamtlich Engagierten, Politikern und Personen in öffentlichen Diensten und Ämtern zunimmt, hat es am internationalen Tag des Respekts am Freitag eine Infoveranstaltung der Kreisvolkshochschule (KVHS) Peine in der Innenstadt gegeben. Mit der Aktion wird aufgerufen, sich für einen respektvolleren Umgang miteinander zu engagieren.

„Seit Jahren häufen sich verbale und gewalttätige Angriffe gegen Personen, die in öffentlichen Diensten für die Bevölkerung tätig sind“, betont KVHS-Leiterin Stefanie Laurion. Täglich komme es zu Auseinandersetzungen. Sinkender Respekt und Toleranz gehörten zum Alltag vieler Betroffener. „Dabei richtet sich die Wut nicht gegen die Personen selbst, sondern ihre Funktion, die sie für unsere Gesellschaft ausüben“, so Laurion.

Anzeige

Auch in Peine wird der Umgangston rauer

Ob im Jugendamt, dem Jobcenter, im Ordnungsamt oder bei der Kfz-Zulassungsstelle: Auch in Peine würden die Mitarbeiter vermehrt mit respektlosem Ton oder gar Aggressivität konfrontiert. „Auch hier ist der Umgangston rauer geworden. Gefährlich wird es, wenn eine deutliche Grenze überschritten und Mitarbeiter gefährdet sind“, sagt Erster Kreisrat Henning Heiß. Eine Frau in einem öffentlichen Amt würde jetzt sogar von einem Stalker bedroht. „Wenn so etwas passiert, müssen wir schnell handeln und helfen“, betont Heiß. Deshalb sei es wichtig, auf dieses prekäre Thema aufmerksam zu machen.

Weitere PAZ+ Artikel

Eine Umfrage unter öffentlich Bediensteten ergab, dass bereits jeder Zweite beschimpft oder sogar angegriffen wurde. „Mit dieser Aktion wollen wir mit den Bürgern ins Gespräch kommen und Solidarität mit den Menschen zu zeigen, die sich für unsere Bildung, Sicherheit und Gesundheit einsetzen,“ sagt Sozialdezernentin Professor Dr. Anna Friedrich über das Ziel der Aktion.

Zur Galerie Mit der „Respekt“ Aktion setzt sich die Peiner Kreisvolkshochschule sich für einen respektvolleren Umgang miteinander ein.

Ersthelfer leiden unter respektlosem Verhalten

Mit Unterstützung des lokalen Bündnisses für Familien und dem Bus der Begegnung waren KVHS-Mitarbeiter in der Innenstadt aktiv, um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen, sie aufzuklären und zu sensibilisieren. „Viele nannten als Beispiel für Respektlosigkeit in Peine den Umgang mit der Freiwilligen Feuerwehr“, betont Laurion. Das beginne damit, Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge nicht durchzulassen und ende mit persönlichen Beleidigungen der Ersthelfer.

Ohne Respekt und mit Respekt: Bürger waren eingeladen, ihre eigenen Erlebnisse aufzuschreiben. Quelle: Mara-Ann Meeuw

Auch SPD-Landtagsabgeordneter Matthias Möhle besuchte den Bus der Begegnung und sprach mit Bürgern. „Auch unter Politikern ist zu merken, dass der Umgang respektloser wird“, betont er. Hitzige Diskussionen seien nicht selten, doch Respektlosigkeit fange an, wenn jemand persönlich beleidigend werde und Lügen verbreite.

Soziale Medien und die Coronakrise verschärfen das Problem

Möhle und Heiß sehen auch die Sozialen Medien als eine Plattform für Respektlosigkeit. „An einer Tastatur zu schreiben, anstatt jemandem gegenüber zu stehen, mindert die Hemmschwelle, etwas Böses, Verletzendes oder Respektloses zu schreiben“, betont Heiß.

Die Coronakrise agiere dabei als Brennglas. „In diesen Zeiten haben sich bereits existierende Probleme verschärft“, weiß Friedrich. Deshalb sei es wichtig, aufzuklären und zu beraten. „Respekt beginnt in der Kindheit und zieht sich durch das ganze Leben.“ Wer respektlos behandelt wurde, neige dazu, selbst so zu agieren.

Lesen Sie auch

Doch wo fängt Respekt an? „Mit der Würde des Menschen“, betont Friedrich. Ihr sei es wichtig, dass Menschen Gemeinsamkeiten fänden, anstatt sich auf die Unterschiede zu konzentrieren. „Aktiv aus meiner Komfortblase zu steigen und auf Menschen zuzugehen, das ist gelebter Respekt.“

Von links: Sozialdezernentin Professor Dr. Anna Friedrich, Erster Kreisrat Henning Heiß und KVHS-Leiterin Stefanie Laurion unterstützen die Aktion und führten Gespräche mit Bürgern. Quelle: Mara-Ann Meeuw

Von Mara-Ann Meeuw