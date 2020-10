Peine: Unfallverursacher flüchten

Telgte

Die Polizei in Peine sucht Zeugen für zwei Fahrerfluchten.

Eine bislang unbekannte Person stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten Mazda, der auf dem Parkplatz eines Seniorenheimes an der Falkenberger Straße in Telgte stand. Der Vorfall hat sich nach Angaben der Polizei am Donnerstag zwischen 5.30 Uhr und 10.30 Uhr ereignet

In der Zeit zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 14 Uhr, kam es am Berkumer Weg in Peine zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein BMW beschädigt.

Zeugen bitte melden

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter (0 51 71) 99 90 zu melden.

Von Jan Tiemann