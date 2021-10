Peine

Eine 85-jährige Peinerin ist am Samstagvormittag an der Senator-Voges-Straße von einem Mann bestohlen worden. Der bislang unbekannter Täter hatte die Seniorin zunächst in ein Gespräch verwickelt, sodass sie abgelenkt war und nicht bemerkte, wie er an Arm und Hand getragenen Schmuck entwendete. Der Täter entfernte sich anschließend in Richtung Hagenmarkt.

Passantin soll den Vorfall beobachtet haben

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Osteuropäischer Typ, er trug eine dunkle Jacke (vermutlich Leder) und eine „Schiebermütze“. Eine Passantin soll Zeugin des Vorfalls geworden sein. Diese sowie etwaige andere Zeugen, die den Vorfall gegen 10.40 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter Telefon (0 51 71) 99 90 zu melden.

