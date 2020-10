Peine

Einer 76-jährigen Peinerin ist am Mittwoch gegen 13.30 Uhr die Geldbörse aus der Handtasche entwendet worden. Die Senioren war mit ihrem Rollator in einem Geschäft an der Bahnhofstraße, um einen Einkauf zu erledigen.

Ihre Handtasche hatte die 76-Jährige über den Rollator gehängt. Die Peiner Polizei vermutet, dass der bislang unbekannte Täter einen unaufmerksamen Moment der Frau genutzt hat, um an das Portemonnaie heranzukommen. Die Schadenshöhe beträgt etwa 100 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei telefonisch unter (0 51 71) 99 90 entgegen.

Von der Redaktion