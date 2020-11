Peine

Ein Schaukasten am Gebäude der Stadtverwaltung an der Kantstraße in Peine ist beschädigt worden. Nachdem die Täter die Glasscheibe am Montag gegen 18.40 Uhr zerstörten, flüchteten sie unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro. Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Peiner Polizei telefonisch unter (0 51 71) 99 90 zu melden.

Von der Redaktion