Peine

Den Lack eines VW Polo haben Unbekannte an mehreren Stellen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Das Auto sei an der Eichendorffstraße in Peine geparkt gewesen, teilte Polizeisprecher Frank Oppermann mit. Als Tatzeitraum gab er Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr, an.

1000 Euro Schaden

Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Peine unter (0 51 71) 99 90 entgegen.

Von Jan Tiemann