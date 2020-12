Peine

Zwei Stromkästen an der Schmedenstedter Straße in Dungelbeck sind am Montag zwischen 13.30 und 14.30 Uhr beschädigt worden. Bislang unbekannte Täter haben die Verteilerkästen mit mehreren Graffitis in roter Lackfarbe beschmiert. Dadurch wurde ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro verursacht. Die Peiner Polizei bittet Zeugen darum, Hinweise an die Dienstelle telefonisch unter (0 51 71) 99 90 zu melden.

Von der Redaktion