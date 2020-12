Peine

Einbrecher haben versucht, das Fenster eines Wohnhauses am Maschweg in Peine aufzuhebeln. Dies gelang den Tätern jedoch nicht, so dass sie nicht in das Gebäude kamen.

Eine Tatzeit lässt sich nicht eingrenzen, festgestellt wurden der Spuren am Montag. Die Polizei gibt die Höhe des Schadens mit mindestens 300 Euro an. Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter Telefon (0 53 41) 1 89 70 entgegen.

Von der Redaktion