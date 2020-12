Peine: Umgestaltung der Celler Straße ist möglich – aber nur langfristig

Peine

Die Umgestaltung der Celler Straße (B 444) ist ein wichtiges Thema im Planungsausschuss der Stadt Peine am Mittwochabend gewesen. Im kommenden Jahr will die zuständige Landesbehörde für Straßenbau die Bundesstraße sanieren lassen. Die Politik sah daran geknüpft eine gute Gelegenheit, die Verkehrssituation zu verbessern. Doch wird diese Idee kurzfristig wohl nicht umsetzbar sein – die Ausschussmitglieder sprachen sich daher für eine Alternative aus.

Vorbereitend zur Straßensanierung wurde durch ein Ingenieurbüro geprüft, ob zusätzlich zwei Radwege angelegt werden könnten. Bislang gibt es an der Celler Straße nur schmale Fußwege, die Radfahrer offiziell nicht benutzen dürfen. Auf der Straße hingegen herrscht meist so starker Kraftverkehr, dass es für Radler regelrecht gefährlich ist, dort zu fahren.

Das Ergebnis des Ingenieurbüros: Um die Radwege bauen zu können, müsste die Anzahl der Fahrspuren verringert werden – und auch dann hätten die Fahrradstreifen nur eine Breite von 1,75 Metern. Vorgeschrieben sind jedoch mindestens 1,85 Meter. Darüber hinaus könnte es an den Bushaltestellen und Parkstreifen zu Problemen und am Knotenpunkt Sundernstraße zu Rückstaus kommen.

„Eine sinnvolle Lösung zu finden, ist ein längerer Planungsprozess“

Vorerst wurde durch das Ingenieurbüro überprüft, welche Varianten sich für den Teilabschnitt zwischen dem Schwarzen Weg und der Duttenstedter Straße anbieten. Doch die Ausschussmitglieder waren sich einig: Der gesamte Bereich der Celler Straße müsse ins Auge gefasst werden. „Die Betrachtung eines Teilstücks kann nicht die Lösung sein“, sagte Karl-Heinrich Belte (FW-PB). Dem stimmte der extra für diesen Tagesordnungspunkt angereiste Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Michael Peuke, zu. „Aber eine sinnvolle Lösung zu finden, ist ein längerer Planungsprozess“, betonte er.

2021 ist lediglich eine Decken- und Kanalsanierung der Celler Straße vorgesehen. „Über den Umbau einer Ortsdurchfahrt denken wir eigentlich nur dann nach, wenn es um eine grundlegende Erneuerung geht“, so Peuke. Daher müsse man eine mögliche Verbesserung der Verkehrssituation in diesem Fall losgelöst von dem kommenden Bauvorhaben sehen.

Zahlreiche Vorschläge für eine Verbesserung der Verkehrssituation

Wie genau die Pläne für eine Verbesserung aussehen, muss sich aber erst noch herauskristallisieren. Vorschläge gibt es einige: Roland Schönaich ( CDU) etwa sprach sich für Tempo 30 auf der Celler Straße, dabei aber die Einrichtung einer „grünen Welle“ bei den Ampeln aus. In dem Fall wären auch die Radfahrer weniger gefährdet. Dr. Ralf Zornemann ( FDP/Piraten) schlug vor, die Verkehrssituation über den Zeitraum eines halben Jahres zu untersuchen und vielleicht probehalber einen Fahrrad-Streifen auf der Celler Straße zu markieren.

„Im Grunde sind wir uns in der Sache alle einig“, brachte es Andreas Meier ( CDU) auf den Punkt. „Man muss die ganze Celler Straße und auch die Ausweich-Routen betrachten.“ Andreas Baum ( SPD/Grüne) brachte die Idee vor, die Verwaltung zu beauftragen, eine Optimierung der Verkehrssituation in Gang zu bringen. Dabei sollten ein Planungsbüro, die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, die Politik und die Polizei eingebunden werden. Dem schlossen sich die Ausschussmitglieder letztendlich einstimmig an.

Verwaltung will sich der Sache annehmen

Stadtrat Christian Axmann erklärte, dass die Verwaltung auf Antrag des Planungsausschusses eine entsprechende Ergänzungsvorlage erstellen werde. Diese soll unter anderem die Prüfung auf Einrichtung einer Tempo-30-Zone mit „grüner Welle“ und weitere Mittel zur Verkehrsberuhigung, etwa eine Fahrspur-Reduzierung, enthalten. Peuke sagte dazu, dass eine Umsetzung theoretisch möglich sei – aber eben nur langfristig.

