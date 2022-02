In Rosenthal und in Groß Bülten - Trotz Corona: Warum zwei junge Friseurinnen den Sprung in die Selbständigkeit wagen

Mitten in der Corona-Krise haben zwei junge Frauen einen mutigen Schritt gewagt: Imke Bank und Laura Steinborn haben sich mit eigenen Friseurbetrieben selbständig gemacht. Hinter den beiden Neueröffnungen stecken zwei ganz unterschiedliche Geschichten.