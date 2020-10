Peine

Seine 100. Sitzung feiert das Peiner Trialog-Forum Seelische Gesundheit. Wegen der Coronakrise ist die im April geplante Jubiläumsveranstaltung ausgefallen. Nachgeholt werden soll die Feier am Dienstag, 20. Oktober, ab 18 Uhr im Gemeindehaus der Peiner Friedenskirche, Eichendorffstraße 6. Der Einlass beginnt bereits um 17.45 Uhr. Angesprochen sind vor allem Menschen mit psychischen Erkrankungen.

Auf die Beine gestellt wurde die Veranstaltung gemeinsam mit der Selbsthilfegruppe Bipolar Erfahrene Peine. „Der von der bipolar-affektiven Störung betroffene Olaf Normann kommt zu uns in die Trialog-Sitzung“, teilt Nadja Stehlin, Sprecherin der Selbsthilfegruppe, mit. Normann sei Musiker, Zauberer, Kabarettist und Redenschreiber. Musikalisch begleitet wird er vom Saxofonisten Peter Van der Heusen, der jahrelang mit dem Zirkus Roncalli quer durch Europa zog. Gemeinsam präsentieren die Künstler das Kabarett „Wunschbote.de“. „Wir wollen uns anlässlich des Jubiläums dem Thema seelische Probleme humorvoll zuwenden und uns danach austauschen“, ergänzt Stehlin.

Anmeldung zur Veranstaltung erforderlich

Wer an der Jubiläumsfeier teilnehmen möchte, muss sich vorher anmelden. Die Platzanzahl ist wegen der Hygienevorschriften begrenzt. Vor Ort müssen Gäste eine Mund-Nase-Bedeckung tragen und Abstände zu anderen einhalten. Darüber hinaus werden von jedem Teilnehmer die Kontaktdaten aufgenommen.

Teilnehmer bestimmen selbst die Themen

Zum Hintergrund: Das Trialog-Forum Seelische Gesundheit richtet sich an Betroffene, Angehörige und Berufstätige im Bereich von psychischen Erkrankungen. Bei den Treffen bestimmen die Teilnehmer selbst die Themen, über die sie sprechen wollen. In den Sitzungen können sich die Interessierten in vertraulicher Runde austauschen. Außerdem ist bei jedem Termin eine Person zu Gast, die einen kurzen Vortrag zum Thema hält. Teilnehmer des Trialog-Forums kommen jeden dritten Dienstag im Monat von 18 bis 20 Uhr im Gemeindehaus der Friedenskirchengemeinde, Eichendorffstraße 6, zusammen. Die Veranstaltungen sind kostenlos. Fragen werden per E-Mail an trialog-peine@web.de entgegengenommen. Weitere Infos sind unter www.tinyurl.com/TrialogPeine erhältlich.

Von Nathalie Diana