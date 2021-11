Peine

Um die wichtigsten Ämter rund um das Peiner Freischießen ging es am Sonntagabend bei der Bürgerversammlung in Peine: Auf der Tagesordnung stand unter anderem die Schafferwahl. Weil im vergangenen Jahr keine Versammlung möglich war, wurde diesmal ein Bürgerschaffer für ein Jahr und einer für zwei Jahre gewählt, um wieder in den normalen Rhythmus zurückzufinden.

Die bisherigen Bürgerschaffer sind auch die künftigen: Für ein Jahr gewählt wurde Hans-Peter Männer, für zwei weitere Jahre im Amt ist Thomas Weitling. Es gab keine Gegenkandidaten.

Von Nicole Laskowski