Kreis Peine

Ordentlich sparen können Autofahrer, die für die Tank- und Rastpause von der Autobahn abfahren. Zu diesem Ergebnis kommt der ADAC auch dank eines Tests im Landkreis Peine. Für seinen großen Preisvergleich zwischen Raststätten und Autohöfen hat der ADAC unter anderem die A 2-Raststätte Zweidorfer Holz und den Autohof in Stederdorf verglichen. Letzterer feierte beim Autobahn-2-Preis-Duell einen glatten 7:0-Sieg.

Heftigste Differenz beim Scheibenreiniger

Einmal volltanken, schnell noch die Toilette benutzen und ein belegtes Brötchen sowie einen Milch-Kaffee für die Pause kaufen – das geht auf Autohöfen deutlich günstiger als auf den Raststätten direkt an der Autobahn. Das zeigt die Untersuchung des ADAC, der bundesweit Preise an je 35 Raststätten und Autohöfe erhoben hat, die maximal 20 Kilometer voneinander entfernt liegen. „Es war zu erwarten, dass Raststätten an der Autobahn teuer sind als Autohöfe, überraschend ist aber die zum Teil sehr große Preisspanne zwischen vergleichbaren Produkten“, betonte ADAC-Sprecherin Katharina Albat.

Die Raststätte Zweidorfer Holz Nord. Auch sie zählte zu den geprüften Anlagen im ADAC-Preisvergleich. Quelle: Ralf Büchler

Auch der Peiner Vergleich offenbart echte Kostenfallen. Fünf Produkte legten die ADAC-Tester hier in den Warenkorb. Am deftigsten war die Differenz bei einer Drei-Liter-Scheibenreiniger-Fertigmischung: Auf der Raststätte Zweidorfer Holz sollte sie satte 14,99 Euro kosten, auf dem Autohof in Stederdorf dagegen nur 4,79 Euro. Ein Unterschied von 213 Prozent! Mehr als doppelt so teuer war auf der Raststätte auch eine 0,5-Liter Flasche vom günstigsten Wasser (1,99 Euro zu 95 Cent). Auch die 0,5-Liter-Flasche Coca-Cola (2,79/1,69), das Wiener Schnitzel mit Beilage (12,99/7,90) und der Snickers (1,49/0,99) waren auf dem Autohof deutlich günstiger.

Sogar drei Minuten mehr Fahrzeit lohnen sich

Weniger eklatant, aber trotzdem groß war der Unterschied beim Benzin. Auch E10 und Diesel hätten Kunden auf dem Autohof rund 24 und 25 Cent günstiger getankt. Aufgrund der Ergebnisse schlussfolgert der ADAC für Pausen bei der Autobahn-Fahrt: Es lohnt sich, an einem Autohof einzukehren. „Den leichten Umweg sollte man in Kauf nehmen, wenn man gezielt auf das Geld schaut. Zwei oder drei Minuten mehr Fahrzeit fallen bei längeren Reisen nicht ins Gewicht. Es sollte jedoch nicht unbedingt auf den nächsten Autohof gewartet werden, wenn der nächste Rasthof unmittelbar bevor liegt und eine Pause längst überfällig ist“, unterstreicht Sprecherin Katharina Albat.

WC-Nutzung in Stederdorf kostenlos

Der ADAC empfehle grundsätzlich, sich genügend Zeit für die Reise-Planung zu nehmen. Regelmäßige Pausen seien wichtig, insbesondere, wenn man nicht alleine, sondern als Familie unterwegs sei. „Es schadet daher nicht, vorher einen Blick auf die Karte zu werfen, um seine Pause besser planen zu können“, merkt Albat an. Im Internet gibt es auch Karten und Listen mit Autohöfen (autohof.net oder autohof.de). Zudem weisen Schilder direkt an der Autobahn nicht nur auf Raststätten sondern auch auf Autohöfe hin.

Autohof-Leiter René Budnick (rechts) beim Verkauf an der Kasse. Auch er staunte über teilweise drastische Preisunterschiede im ADAC-Test. Quelle: Ralf Büchler

Seit zwei Wochen leitet René Budnick den Autohof in Stederdorf und freut sich über das gute Abschneiden beim Vergleich. „Ich war früher im Außendienst unterwegs und habe viele Kilometer auf der Autobahn verbracht. Ich habe Autohöfe schon immer vorgezogen, weil Raststätten auch damals schon teurer waren. Dass wir inzwischen preislich aber in so einer anderen Liga spielen, hatte ich auch nicht erwartet“, kommentierte er den Vergleich. Wie an fast der Hälfte der überprüften Autohöfe ist übrigens auch in Stederdorf die WC-Nutzung umsonst. An vielen Raststätten kostet es dagegen eine Gebühr.

Tank&Rast verweist auf schwierigere Lage für Raststätten

Der größte deutsche Raststättenbetreiber Tank&Rast, zudem auch die Raststätte Zweidorfer Holz gehört, kritisiert den ADAC-Vergleich. „Die Preisgestaltung in Gastronomie und Tank-Shops von Autobahnraststätten kann nicht mit denen anderer Dienstleistungskonzepte verglichen werden“, monierte das Unternehmen, das rund 90 Prozent der Raststätten in Deutschland betreibt. So seien Raststätten in den meisten Fällen ausschließlich auf Kunden angewiesen, die die Autobahn in eine Fahrtrichtung befahren. Autohöfe könnten hingegen von beiden Fahrtrichtungen der Autobahn angefahren werden und seien zudem über Bundes- und Landstraßen an ihre jeweilige Region und deren Kostenstruktur angebunden.

„Raststätten befinden sich auch entlang weniger stark befahrenen Autobahnabschnitten, um Reisenden und Berufskraftfahrer auch dort ein reichhaltiges Leistungsangebot bieten zu können – an allen Standorten rund um die Uhr und dementsprechend auch in umsatzschwachen Zeiten. Autohöfe siedeln sich hingegen an stark frequentierten Standorten an“, merkt Tank&Rast an.

Von Christian Meyer