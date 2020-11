Peine

Das ist eine gute Nachricht: Die Peiner Tafel an der Braunschweiger Straße 56 hat trotz der zweiten Corona-Welle weiterhin jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag für Hilfsbedürftige geöffnet. „Wir sind weiterhin für unsere Kunden da – dafür sind sie dankbar“, berichtet Tafel-Leiterin Birgit Kegel. Jede Woche würden zwischen 600 und 800 Kunden mit Lebensmitteln wie Brot, Gemüse, Obst und Milch versorgt.

„Unsere Kunden sind sehr verständnisvoll und diszipliniert, was die Hygienevorschriften angeht“, lobt Kegel. Im Einbahnstraßen-System erfolge die Ausgabe. Vor dem Gebäude wurde ein Wartebereich mit entsprechenden Markierungen eingerichtet, sodass sich die Abholer mit ihren Beuteln mit zwei Meter Abstand aufstellen können. Bereits in der Schlange ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht. Nachdem sie sich ihre Hände desinfiziert haben, werden die Kunden von ehrenamtlichen Ordnern der Tafel einzeln hinein gebeten.

Kontaktlose Ausgabe von Lebensmitteln

Am Anmeldetresen mit Spuckschutz können die Kunden dann bei den ehrenamtlichen Helfern der Tafel ihre Lebensmittel-Bestellung aufgeben. Diese sind angehalten, Mundschutze und Handschuhe zu tragen während sie die gewünschten Produkte in den Tüten und Beuteln verstauen. „Wir haben für die Ausgabe Einkaufswagen gesponsert bekommen“, sagt die Tafel-Leiterin. Diese würden lediglich von den Ordnern in und aus dem Gebäude befördert, sodass die Kunden möglichst wenig anfassen. Das Hygienekonzept wurde nach dem ersten Lockdown im Frühjahr gemeinsam mit dem Gesundheitsamt, dem Ordnungsamt, der Polizei, dem Superintendenten Dr. Volker Menke und der Sozialdezernentin Professor Dr. Andrea Friedrich entwickelt.

Bringdienst für Bedürftige

Für Kunden, die aus altersbedingten oder gesundheitlichen Gründen nicht das Haus verlassen können, bieten die Tafel-Mitarbeiter einen neuen Service an. Sie bekommen mittwochs Lebensmittelpakete nach Hause geliefert, erklärt Kegel. In Zusammenarbeit mit dem Caritasverband würden die Lebensmittel mithilfe von Bollerwagen in die Haushalte transportiert.

„Da die Caritas derzeit über kein Fahrzeug verfügt, ist es momentan leider noch nicht möglich, die Kunden aus den umliegenden Ortschaften zu beliefern“, sagt Kegel. Viele Anfragen würden jedoch bereits eingehen. „Wir besprechen derzeit noch, wie wir den Bringdienst erweitern können“, so die Tafel-Leiterin.

56 Supermärkte spenden Lebensmittel

Von insgesamt 52 Ehrenamtlichen wird der Betrieb der Tafel aufrecht erhalten. Das Team freut sich über die große Spendenbereitschaft der Supermärkte. „Wir bekommen Lebensmittel von insgesamt 56 Märkten aus dem Kreis Peine“, erläutert Kegel. Abgeholt werden die Spenden mit den drei Fahrzeugen der Peiner Tafel, bevor sie für die Ausgaben sortiert und in Kisten gepackt werden. Weitere Informationen über die Peiner Tafel gibt es auf der Internetseite www.peinertafel.de.

Von Nathalie Diana