Peine: Täter scheitern an Haustür

Peine

In Abwesenheit der 56-jährigen Bewohnerin haben unbekannte Täter versucht, die Haustür eines Einfamilienhauses an Kommerzienrat-Meyer-Allee in Peine aufzuhebeln. Allerdings scheiterten die Einbrecher. Die Tat ereignete sich im Zeitraum vom 10. Januar, 14 Uhr, bis 17. Februar, 15 Uhr, teilte Polizeisprecherin Pia Sauer am Freitag mit.

Sachschaden in Höhe von 500 Euro

Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Wohnungseinbruchs ein.

Von Jan Tiemann