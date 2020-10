Peine: Streit zwischen zwei Männern gipfelt in Hundebiss

Peine

In den Streit zwischen zwei Männern mischte sich der Hund des einen Beteiligten ein: Er biss den anderen ins Bein.

Am Freitag, 16. Oktober, gegen 16 Uhr auf dem Friedrich-Ebert-Platz in Peine gerieten zwei Männer, 28 und 36 Jahre alt, in einen Streit. Zunächst wurde die Auseinandersetzung verbal ausgetragen, sie gipfelte jedoch darin, dass der Hund des 36-Jährigen dessen Kontrahenten in den Oberschenkel biss. Der 28-Jährige wurde dadurch leicht verletzt.

Die Polizei hat gegen den Hundehalter ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Von Kerstin Wosnitza