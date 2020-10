Peine: Streit um Mietwagenkosten ging vor Gericht

Peine

Wer trägt die Mietwagenkosten infolge eines Verkehrsunfalls? Um diese Frage ging es am Donnerstag in einer mündlichen Güteverhandlung vor dem Peiner Amtsgericht. Der Unfall hatte sich am 25. April 2015 in Peine ereignet. Als die Fahrerin mit dem Auto ihres Sohnes an einer auf Rot stehenden Ampel warten musste, übersah ein nachfolgender Autofahrer das Haltesignal und verursachte einen Auffahrunfall. Die bereits haltende Fahrerin wurde durch den Unfall verletzt. Sie erlitt unter anderem ein Schleudertrauma und Prellungen. Die Verletzungen wurden im Klinikum behandelt.

Das stark beschädigte Auto wurde in eine Peiner Autowerkstatt geschleppt. Der Ehemann der Verletzten gab dort die Reparatur frei und ließ sich vor Ort einen Mietwagen für die notwendige Reparaturzeit vermitteln. Warum die Instandsetzung des Wagens vom 25. April bis zum 6. Juni 2015 gedauert hat, bleibt wohl das Geheimnis des Autohauses. „Ich hatte mehrmals nach dem Stand der Kfz-Reparatur gefragt. Leider wurde ich immer wieder vertröstet – es sollten immer wieder notwendige Ersatzteile gefehlt haben“, erklärte der Ehemann im Gericht.

Mietwagenkosten in Höhe von 1648 Euro

Es entstanden 1648 Euro Mietwagenkosten, die von der Versicherung des Unfallverursachers nicht übernommen wurden. Da beide Parteien den Fall endgültig abgeschlossen haben wollten, erklärten sie ihre Verhandlungsbereitschaft im Gericht.

Als Vergleich wurde vereinbart: Die Versicherung soll sich mit 700 Euro an den entstandenen Mietwagenkosten beteiligen. Die Verfahrenskosten werden zu 70 Prozent vom Kläger und die restlichen 30 Prozent von der Versicherung getragen. Es wurde eine Widerrufsfrist von 14 Tagen vereinbart.

Von Eckhard Bruns