Peine: Steinwürfe auf Fensterscheiben und Rolläden

Peine

Unbekannte Täter haben zwei Fensterscheiben an der Silberkamp-Sporthalle in Peine mit Steinen eingeworfen. Als Tatzeitraum vermutet die Polizei Donnerstagnachmittag bis Freitagvormittag. Es entstand ein Schaden von rund 200 Euro.

Polizei sucht Zeugen

An der Straße Am Silberkamp gegenüber des Gymnasiums wurden am Donnerstagabend Rollläden eines Mehrfamilienhauses ebenfalls durch Steinwürfe beschädigt. Ein Zusammenhang beider Taten kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine unter der (0 51 71) 99 90 in Verbindung zu setzen.

Von Jan Tiemann