Peine

Auf Behinderungen müssen sich alle Verkehrsteilnehmer an der Südseite der Peiner Stahlwerkbrücke einstellen: Hier beginnen ab Montag, 19. Oktober, umfassende Sanierungsarbeiten. Für etwa 600 000 Euro wird die Fahrbahndecke auf mehreren Abschnitten erneuert. Das teilt die Sprecherin der Stadt Peine, Petra Neumann, mit. Zunächst beginnen die Arbeiten an der Kreuzung Braunschweiger Straße/Bundesstraße 65. Hier erneuert man die Fahrbahndecke eines 125 Meter langen Abschnitts bis in Höhe des Lidl-Supermarktes.

Der marode Asphalt wird vollständig entfernt. „Anschließend baut man in einer Gesamtstärke von 26 Zentimeter den neuen Asphalt ein, der für hohe Verkehrsbelastungen ausgelegt ist“, erklärt Neumann. Während der Arbeiten ist die Kreuzung Braunschweiger Straße/Bundesstraße 65 voll gesperrt. Aus Richtung der Feldstraße kann der Lidl-Markt aber weiter angefahren werden. Während dieser Bauphase ist die Stahlwerkbrücke frei befahrbar. Die Arbeiten an der Braunschweiger Straßen sollen bis Ende Oktober abgeschlossen sein.

Vollsperrung der Straße Stahlwerkbrücke

Nach der Freigabe der Braunschweiger Straße schließen sich die Bauarbeiten auf der Südseite der Stahlwerkbrücke an der Straße Am Stahldorf an. „Hier wird auf einer Länge von etwa 650 Metern der Asphalt komplett erneuert“, informiert Neumann weiter. Darüber hinaus werden kleinere Schadstellen der Fahrbahndecke der Straße Stahlwerkbrücke saniert. Während dieser Arbeiten muss die gesamte Strecke zwischen der Kreuzung an der B 65 und der Kreuzung an der Woltorfer Straße voll gesperrt werden.

Die Zufahrt zum Gewerbehof, Am Stahldorf 8 wird während der Baumaßnahme gewährleistet. Eine Fertigstellung plant die Stadt Peine für zum 30. November. Eine witterungsbedingte Verzögerung ist möglich. In diesem Zeitraum schildert die Stadt alle Umleitungen aus. Alle Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für eventuelle Unannehmlichkeiten während der Dauer der Einschränkungen gebeten.

Vorher gab es Sperrung der Ostrandstraße

Vorher war im August und September die Umleitungsstrecke Ostrandstraße zwischen der Kreuzung Woltorfer Straße/ Stahlwerkbrücke und Ascherslebener Kreisel voll gesperrt gewesen, einschließlich der Anbindungen sämtlicher Seitenstraßen. Diese Baustelle ist jetzt beendet. Auf der gesamten 1,6 Kilometer langen Strecke wurde der vorhandene Asphalt entfernt. Anschließend hat man an den abgesackten Stellen den Boden ausgetauscht, um die notwendige Tragfähigkeit der Straße herzustellen. In einer Gesamtstärke von 26 Zentimetern wurde der neue Asphalt auch dort eingebaut. „Dieser Asphaltaufbau ist für hohe Belastungen ausgelegt und wird auch den vielen Lastwagen auf der Ostrandstraße standhalten“, so Neumann.

Die Baukosten betrugen in diesem Bereich etwa 800 000 Euro. Das Vorhaben wird mit Finanzhilfen des Landes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden in Verbindung mit dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) zu 65 Prozent gefördert.

Von Nathalie Diana