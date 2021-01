Möglichst schnelle und unkomplizierte Hilfe für Spielsüchtige wird auch in schweren Zeiten wie der Corona-Pandemie gewährleistet. Der Paritätische bietet in Kooperation mit dem Lukas-Werk ein neues Hilfsangebot in Peine an – Voranmeldungen für Beratungsgespräche sind erforderlich.