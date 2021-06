Peine: Sonderimpfaktion mit Astrazeneca für unter 60-Jährige

Peine

In Niedersachsen finden im Juli diverse Sonderimpfaktionen für den Impfstoff Astrazeneca statt. Der Landkreis Peine beteiligt sich am Samstag, 10. Juli, an der Aktion und wird voraussichtlich 500 Impfdosen erhalten. Geimpft werden können auch unter 60-Jährige.

Für die Berücksichtigung an dieser Aktion muss man sich auf jeden Fall separat per Mail anmelden. Das gilt auch für Personen, die bereits auf der Warteliste des Landes Niedersachsen registriert sind. Eine automatische Terminzuweisung durch das Land ist aus technischen Gründen nicht möglich. Hierzu ist eine E-Mail an astra@landkreis-peine.de unter Angabe des Namens und des bereits zugewiesenen Termincodes notwendig.

Zunächst beim Impfportal registrieren

„Interessierte Personen, die sich bislang nicht über das Impfportal angemeldet haben, nehmen bitte zunächst dort die Registrierung vor und signalisieren ihr Interesse ebenfalls durch den Versand der beschriebenen Mail“, erklärt Kreissprecher Fabian Laaß.

Der Zweitimpfungstermin findet bei Astrazeneca-Impfungen nach neun Wochen, nicht wie bislang nach zwölf Wochen statt. Bei bereits terminierten Zweitimpfungen verbleibt es beim ursprünglichen Termin nach zwölf Wochen.

Der Landkreis appelliert zudem an die Wahrnehmung von Zweitimpfterminen. „Wir stellen vermehrt fest, dass Personen den für einen vollständigen Impfschutz notwendigen Zweitimpftermin verstreichen lassen. Gerade vor dem Hintergrund der sich ausbreitenden Virusvarianten ist unbedingt ein vollständiger Impfschutz erforderlich“, so Laaß.

Von Kerstin Wosnitza