Peine

Wenn ich abends noch einmal mit meinem Hund Jinni losziehe ist es nicht nur dunkel, in meiner Gegend ist es stockfinster. Doch vor Kurzem begegnete mir etwas, dass etwas Licht ins Dunkel brachte. Es blinkte rot, leuchtete grün, blitzte gelb und hüpfte auf und ab, hin und her. Ist das eine Partybeleuchtung am Wegesrand? Eine Lichterkette, die spazieren geht? Nein! Es waren drei Hunde, beleuchtet wie ein Weihnachtsbaum, damit man sie auch ja im Dunkeln erkennt. Huch, da war ich erleichtert.

Doch Moment, wo ist der Mensch am anderen Ende der Leinen? Erst als er in den Lichtkegel meiner Taschenlampe trat, habe ich ihn gesehen, war er doch von Kopf bis Fuß in dunkle Kleidung gehüllt. Selbst das Gesicht war von einem kuscheligen Schal verdeckt. Es ist schön, wenn man Tiere schnell sehen kann, aber es ist auch schön, wenn man Sie, liebe Leser, sieht. Wenn ein Fußgänger Sie nicht gleich erkennt, ist das noch nicht so schlimm, doch bei Autos kann das böse enden. Mein Tipp: Leuchtringe und blinkende Anhänger stehen auch Menschen. So können Sie sich sehen lassen.

Von Mara-Ann Meeuw