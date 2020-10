Peine

Im Südosten der Peiner Kernstadt ist seit dieser Woche schweres Baugerät am Werk: Die Braunschweiger Straße wird im Kreuzungsbereich B 65 / Am Stahldorf saniert. Bis Ende Oktober soll die Straße gesperrt bleiben, direkt im Anschluss soll es mit der Fahrbahnerneuerung an der Stahlwerkbrücke weitergehen. Abgeschlossen sein sollen die Arbeiten nach derzeitiger Planung bis zur ersten Dezemberwoche, so der zuständige Bauleiter der Firma Strabag. Er erklärt zudem, wie genau die Arbeiten ablaufen.

Erster Bauabschnitt soll am 30. Oktober abgeschlossen sein

Derzeit ist die Braunschweiger Straße auf einer Länge von rund 125 Metern aufgerissen. Befahrbar ist sie aus Richtung Feldstraße bis zum Lidl-Markt. „Am Freitag soll die Asphalt-Tragschicht kommen und die Deckschicht Anfang der kommenden Woche folgen“, schlidert der Bauleiter. Danach stehen noch Fugenarbeiten und das Aufbringen der Fahrbahnmarkierung an. Am Freitag, 30. Oktober, soll der Bauabschnitt dann fertig sein.

Bis dahin sind mehrere große Baufahrzeuge im Einsatz wie Erdbau-Walzen, Bagger, Radlader, Kehrmaschinen und Asphaltfräsen. Während Letztere etwa den alten Asphalt abträgt, räumt der Radlader den Schutt weg. Wie viele Arbeiter gleichzeitig benötigt werden, ist von Tag zu Tag unterschiedlich: Lediglich vier waren es am Donnerstag, es können aber bis zu zehn Leute zugleich auf der Baustelle beschäftigt sein.

Manche Arbeiten sind bei starkem Regen nicht möglich

Wie üblich ist bei Straßenbauarbeiten von möglichen witterungsbedingten Verzögerungen die Rede. Wie konkret diese aussehen können, erklärt der Bauleiter: „Bei starkem Regen können wir zum Beispiel keine Asphaltarbeiten durchführen oder die Fahrbahnmarkierung auftragen. Derzeit herrscht aber zum Glück eine optimale Witterung, also ist es noch nicht zu einer Verzögerung gekommen und wir sind im Zeitplan.“

Abschnitt Nummer zwei umfasst anschließend den Bereich südlich der Stahlwerkbrücke auf der Straße Am Stahldorf: Auf einer Länge von 650 Metern wird der Asphalt erneuert. Größere Arbeiten auf der Brücke selbst gibt es nicht: „Dort werden lediglich kleinere Löcher mit Gussasphalt geflickt“, so der Bauleiter. Der gesamte Bereich zwischen der Kreuzung Am Stahldorf / B 65 / Braunschweiger Straße und der Woltorfer Straße muss während des zweiten Bauabschnitts gesperrt werden. 600 000 Euro plant die Stadt Peine für die komplette Sanierung ein.

