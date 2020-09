Peine

Seit einer Woche sind die Sommerferien vorbei, in den Schulen kehrt allmählich wieder der Alltag ein. Es ist ein Alltag unter den neuen Corona-Regeln – und was passiert, wenn es trotz aller Vorsicht doch zu einem Ausbruch kommt? Wir haben mit zwei Schulleitern gesprochen.

Ratsgymnasium: Maskenempfehlung im Unterricht wird weitgehend befolgt

Manfred Filsinger vom Ratsgymnasium ist sehr froh darüber, dass die Schüler sich weitgehend an die Vorgaben halten. Auch die Empfehlung, im Unterricht eine Gesichtsmaske zu tragen, werde von den meisten befolgt. „Wenn 1000 Menschen sich in einem Gebäude aufhalten, kommt es aber trotz aller Bemühungen zu Menschenansammlungen. Wir beobachten das Geschehen ständig und passen gegebenenfalls das Konzept an, wenn es sich an der einen oder anderen Stelle als nicht praxistauglich herausstellt“, sagt der Schulleiter und nennt die Einbahnregelung im Altbau als ein Beispiel. Weil es an manchen Stellen zu einer „Staubildung“ komme, werde das Konzept überarbeitet.

Anzeige

Lesen Sie auch:

„Wir sind für einen möglichen positiven Corona-Fall gut aufgestellt“, zeigt sich Filsinger zuversichtlich. Man könne in kürzester Zeit ganz oder in Teilen wieder zum Homeschooling zurückkehren, ein entsprechendes Konzept liege vor. „Mittlerweile haben wir ja Erfahrungen, auf die wir zurückgreifen können und aus denen wir Schlüsse für Optimierungen gezogen haben“, sagt er.

Weitere PAZ+ Artikel

Burgschule: Nur in Einzelfällen muss an die Regeln erinnert werden

Auch Jan-Philipp Schönaich von der benachbarten Grund- und Hauptschule Burgschule ist bislang zufrieden mit der Disziplin seiner Schüler. „Sie verhalten sich überwiegend vorbildlich, nur in Einzelfällen müssen wir an die Einhaltung der Regeln erinnern“, lobt er die jungen Leute. Die Corona-Regeln seien ja schon vor den Ferien eingeführt, umgesetzt und eingeübt worden, wenn auch nur mit jeweils der Hälfte der Schüler. „Es klappt aber weitgehend auch mit vollem Haus“, hat der Schulleiter beobachtet. Eine Maßnahme sei die Abschaffung des Klingelzeichens, weil die Jahrgänge jetzt zeitversetzt in die Pausen gehen. „Die Regeln lassen sich gut umsetzen, wenn alle mitziehen und zusammenhalten“, macht der Schulleiter deutlich.

Das Projekt „Hey Alter“ Für das Projekt „Hey Alter“ werden ausrangierte, aber funktionstüchtige Laptops, Computer oder Tablets gesammelt, fit gemacht und an Schüler verteilt, die sonst nicht über ein entsprechendes Gerät verfügen können. So soll es ihnen ermöglicht werden, an digitalen Unterrichtseinheiten teilzunehmen. Initiiert wurde das Projekt unter der anderem durch die Technische Universität Braunschweig, beworben wird es zum Beispiel von der Digitalagentur des Landes Niedersachsen. Die abzugebenden Geräte sollten möglichst datenfrei sein, werden aber automatisch – auf Wunsch auch mit Zertifikat für den Spender –neutralisiert. Gesucht werden Laptops, Rechner oder Tablets, optimalerweise mit Kamera und Mikrofon, am besten mit Tastatur und Maus. Die Geräte sollten mindestens einen 2 GHz Dual Core Prozessor und 4 GB RAM haben, alle Komponenten funktionsfähig sein. Kontakt aufnehmen kann per Formular über die Homepage www.heyalter.com „Ich mache mit“.

Die Schule nutze eine Schul-Cloud und man könne theoretisch ab Morgen wieder digital unterrichten. „Ein Problem ist aber, dass nicht alle unsere Schüler mit geeigneten Endgeräten ausgestattet sind. Wir wollen sie unterstützen und versuchen, Mittel aus dem Digitalpakt zu bekommen. Außerdem haben wir uns bei der Aktion ,Hey Alter’ beworben, die ausgemusterte Rechner wieder fit macht und an Schüler verteilt“; sagt Schönaich.

Von Kerstin Wosnitza