Peine

Der SPD-Landtagsabgeordnete Matthias Möhle ruft zum Integrationspreis 2022 auf. Unter dem Motto „Integration von Kindern und Jugendlichen – gemeinsam stark in die Zukunft!“ soll Integration sichtbar werden. Bei dem Wettbewerb können Vereine, Verbände, Institutionen, Initiativen, Stiftungen, Kindergärten und Schulen mitmachen. Die niedersächsische Landesregierung möchte die vielfältigen Potenziale junger Menschen mit Migrationshintergrund fördern. Bewerbungen können bis Donnerstag, 24 Februar eingereicht werden.

„Ausgezeichnet werden soll, wer sich mit neuen Ideen und spannenden Umsetzungen in besonderer Weise für gelebte Integration einsetzt. Gesucht werden entscheidende Beiträge zu einer gleichberechtigten interkulturellen Teilhabe am Gemeinwesen“, so Möhle.

Integration: In einer neuen Umgebung wachsen

Integration bedeute nicht, die eigenen Wurzeln aufzugeben, sondern die Möglichkeit, in einer neuen Umgebung weiter zu wachsen. Mit Integrationserfolgen in jungen Jahren würden die Weichen gestellt und die späteren Chancen auf Erfolg und Teilhabe geprägt, heißt es in der Mitteilung.

Das ist der Hintergrund: Die niedersächsische Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe, Doris Schröder-Köpf, startet gemeinsam mit Ministerpräsident Stephan Weil den Wettbewerb um den niedersächsischen Integrationspreis 2022. Der Preis ist mit insgesamt 24 000 Euro dotiert. Es werden vier Preise zu jeweils 6 000 Euro vergeben.

Sonderpreis wird zum 13. Mal vergeben

Zusätzlich vergibt das Bündnis „Niedersachsen packt an“ einen Sonderpreis in Höhe von 6 000 Euro. Die Verleihung des Integrationspreises erfolgt bereits zum dreizehnten Mal. Auch der Sonderpreis wird bereits zum siebten Mal verliehen. Kinder und Jugendliche verfügen über die Fähigkeit, sich besonders gut und schnell einzuleben und ihre Erfahrungen an ihre Familien weiterzugeben.

Bewerbungen oder Vorschläge sind per E-Mail an: info@matthias-moehle.de zu richten.

Von der Redaktion