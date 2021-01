Peine/Groß Bülten

Kurz vor Weihnachten boten die ersten Apotheken Corona-Schnelltests an. Zwar dürfen diese bislang nicht an Laien abgegeben werden, aber Kunden können sich dort auf Covid-19 testen lassen. Im Landreis Peine ist dies in der Mickefett Apotheke in Groß Bülten möglich.

Die Abnahme von Schnelltests ist eine freiwillige Leistung der Apotheken und an besondere Vorgaben geknüpft. So müssen beispielsweise die Apotheken für die Tests einen separaten Raum haben, außerdem gibt es spezielle Hygienevorgaben für diejenigen, die sich testen lassen wollen, aber auch für jene, die testen.

Test nach Voranmeldung

In der Mickefett Apotheke in Groß Bülten führt allein der Chef, Andreas Bornhardt, die Tests durch. Er wurde dafür speziell geschult. „Die Patienten dürfen keine Erkältungssymptome haben und auch keine Erstkontakte sein“, schildert Mitarbeiterin Sonja Johannes. Nach Voranmeldung erhalten die Patienten einen Fragebogen, auf dem sie ihre persönlichen Daten angeben sowie über Fieber, Husten, Atemnot und Grunderkrankungen informieren. „Falls der Test positiv ausfällt, wird das Gesundheitsamt darüber informiert“, schildert Johannes.

Mit einer Wartenummer und dem ausgefüllten Fragebogen können die Kunden dann in das Nebengebäude der Apotheke zum Test gehen, den Andreas Bornhardt in Schutzkittel, mit Handschuhen und FFP2-Maske durchführt. Bei dem Testverfahren handelt sich um den Antigentest, der den Erreger direkt nachweist, über dessen Genauigkeit aber gestritten wird. Innerhalb von 15 Minuten liegt das Ergebnis vor, das die Kunden telefonisch erhalten, um Warteschlangen vor der Apotheke zu vermeiden. Die Kosten liegen bei rund 25 Euro pro Test.

Nasen-Rachenabstrich ist weniger unangenehm

Mittlerweile bietet Bornhardt neben dem Nasen-Rachenabstrich auch einen Test an, der an der Nasenschleimhaut abgestrichen wird und weniger unangenehm ist. Selbsttests hält der Groß Bültener Apotheker derzeit nicht für sinnvoll: „Es kostet schon eine gewisse Überwindung, das Stäbchen bis an die Nasenrachenwand zu schieben“, erklärt er. „Ich denke aber, dass der nasale Abstrich die Entwicklung positiv beeinflussen wird.“

Alle Getesteten negativ

An Weihnachten sei das Angebot der Apotheke sehr gut angenommen worden, an Silvester ebenfalls, wenn auch nicht ganz so stark. Interessierte können sich montags bis freitags von 15.30 bis 17 Uhr in der Apotheke nach Voranmeldung auf das Corona-Virus testen lassen. „Bislang waren Gott sei dank alle Getesteten negativ“, sagt Bornstedt.

Auch andere Apotheken im Peiner Kreis würden die Tests gern durchführen, etwa die Hirsch-Apotheke in der Peiner Südstadt. Zurzeit ist das aber laut deren Inhaberin, Apothekensprecherin Christine Büchner, noch nicht der Fall. „Die Bereitschaft unsererseits ist da. Wir sind auch schon geschult, aber es hapert an den Räumlichkeiten“, sagt sie. Die Anforderungen seien hoch und es werde auch zusätzliches Personal gebraucht.

„Aber besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen“, so Büchner, die eine Sondergenehmigung beantragt hat. Diese liegt ihr – zunächst befristet bis zum 31. März – inzwischen auch vor und macht es möglich, in einem Container vor oder möglicherweise auch direkt in der Garage Tests durchführen. Voraussichtlich kann die Apotheke diesen Service ab der nächsten Woche anbieten. Anträge müssen bei der Apothekenkammer gestellt werden, die von Fall zu Fall entscheidet. „Ich würde mir hier von den zuständigen Stellen mehr Flexibilität und Kreativität wünschen“, sagt die Apothekensprecherin. Weitere Schnelltestangebote von Apotheken gibt es nach Büchners Kenntnisstand zurzeit nicht.

