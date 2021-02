Peine: Simon Speer ist neuer Schulleiter am Silberkamp

Peine

Der „Chefsessel“ im Gymnasium am Silberkamp ist gar nicht kalt geworden: Bis vergangenen Freitag residierte Ulrike Wiechern im Büro der Schulleitung. An diesem Montag ist ihr Nachfolger Simon Speer dort eingezogen. Neu ist ihm der Raum nicht: Er ist bereits seit dem Schuljahr 2009/2010 als Lehrer an der Schule beschäftigt. Seitdem hat sich der 35-Jährige in riesengroßen Schritten durch die Hierarchie bewegt und ist nun an der Spitze angekommen. Abgezeichnet hat sich das schon seit Monaten, die endgültige Bestätigung aus dem Ministerium liegt aber erst seit wenigen Tagen vor.

Strukturen und Ansprechpartner sind schon vertraut

„Mit den nach Lebens- und Dienstjahren älteren Kollegen erwarte ich keine Probleme – im Gegenteil: Ich bin sehr ermutigt worden und spüre ein großes Vertrauen und viel Unterstützung. Sonst hätte ich den Posten auch nicht übernommen“, sagt der künftige Oberstudiendirektor. Er empfinde es sogar als Vorteil, dass er die Schule so gut kennt: „Mir sind die Strukturen und die Ansprechpartner vertraut und ich konnte mich schon in den vergangenen Monaten allmählich in die neuen Aufgaben einarbeiten. Frau Wiechern hat mich dabei sehr unterstützt. Und mit Mathias Raabe habe ich einen sehr erfahrenen Stellvertreter zur Seite. Das gibt mir Sicherheit.“

Zudem übernehme er eine sehr gut aufgestellte und geführte Schule. Darauf ausruhen wolle er sich allerdings nicht. „Gerade im Bereich der Digitalisierung muss man ständig am Ball bleiben“, sagt der verheiratete Vater von zwei kleinen Kindern.

Als Vertretungslehrer nach Peine gekommen

Aufgewachsen ist er in der Region Hildesheim, wo er inzwischen auch mit seiner Familie lebt. Dort hat er auch sein Abitur gemacht, bevor es ihn zum Studium nach Würzburg zog. Seine Fächer sind Englisch und Geschichte. Weil er zwischen dem Abschluss des Studiums und dem Beginn des Referendariat noch einige Monate Zeit hatte, hat er sich nach Vertretungsstellen umgesehen und ist am Silberkamp gelandet. Ein Glückstreffer, wie sich herausstellen sollte, denn er konnte dort sein Referendariat absolvieren und danach als Lehrer anfangen. Schon bald hat er als Koordinator erste Führungsaufgaben übernommen.

Schule gestalten und eine gute Atmosphäre schaffen

„Mit dem Gedanken, eine Schulleitung zu übernehmen, habe ich mich schon länger befasst. Ich empfinde es als sehr bereichernd, mit allen Beteiligten zusammen Schule zu gestalten und eine gute Atmosphäre zu schaffen. Und ich glaube, dass ich das kann“, sagt der frisch gebackene Gymnasial-Direktor. Er habe Freude daran, Themen zu setzen und voranzubringen mit dem Ziel, dass die ihm anvertrauten jungen Menschen eine Bereicherung für die Gesellschaft sind. Ihm sei es wichtig, sie zum Beispiel für die immense Bedeutung des Klimaschutzes zu sensibilisieren – und ihnen Mut zu machen, sich für die Stabilität der Demokratie einzusetzen.

Von Kerstin Wosnitza