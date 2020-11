Peine

Den Peiner Einzelhandel stärken und die Innenstadt trotz Corona beleben – das ist das Ziel der neu gegründeten Schülerfirma „townaround“ des Silberkamp-Gymnasiums. Schon seit Längerem beschäftigen sich die Jugendlichen mit der Frage, was man gegen die menschenleeren Straßen in der Peiner Innenstadt tun kann. „Der Trend des wachsenden Onlinehandels hatte sich schon vor der Corona-Pandemie abgezeichnet“, sagt der 16-jährige Vorstandsvorsitzende von „townaround“, Niklas Krupka. Den finanziellen Einbußen der Geschäfte möchten die jungen Unternehmer entgegenwirken.

Das 14-köpfige Team stellt mithilfe von 360 Grad-Aufnahmen der Peiner Fußgängerzone und der Geschäfte einen virtuellen Rundgang her. Erste Ergebnisse können auf der Internetseite www.peine.townaround.de angeschaut werden. „Wir wollen die Innenstadt wieder attraktiver machen und online eine Übersicht über das vielfältige Angebot geben“, so Krupka. Angelehnt an die Worte der Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) im Rahmen der Flüchtlingskrise heiße es hier „wir shoppen das“ – als Aufruf an alle Peiner, die sich für den Einzelhandel in ihrer Heimatstadt einsetzen wollen.

Sortiment in Geschäften von zu Hause aus anschauen

Die Homepage der Schülerfirma wird in den kommenden Wochen noch ergänzt. „Virtuelle Rundgänge in möglichst allen Läden wollen wir noch erstellen und auf der Homepage für alle zugänglich machen“, sagt Krupka. Auf diese Weise könnten Internetnutzer ganz bequem von zu Hause sehen, welche Produkte in den Regalen der Geschäfte vor Ort erhältlich sind. „Viele in unserem Alter wissen nicht einmal, über welches breite Sortiment der Einzelhandel in Peine verfügt“, weiß Liv Giebson (16), stellvertretende Vorstandsvorsitzende von „townaround“.

Werbung für Unternehmen

Auch für Besucher und Touristen wird unter der Kategorie Gastronomie und Restaurants ein besonderer Anreiz geboten. Beim virtuellen Rundgang, beispielsweise durch das Hotel Schönau in Stederdorf, können sich Reisende bereits vor einer Buchung in den Räumlichkeiten umschauen. Die Digitalisierung der Geschäfte, Hotels und Restaurants sei für Inhaber und Betreiber kostenlos. „Aber natürlich müssen auch wir uns finanzieren können – Unternehmen haben die Möglichkeit, Werbung bei uns zu schalten“, erklärt Krupka. Voraussichtlich bis Anfang Dezember soll die Homepage von „townaround“ fertiggestellt werden. „Wir hoffen, dass wir damit das Weihnachtsgeschäft unterstützen können“, so Krupka. Die Schülerfirma plane, die Innenaufnahmen der Geschäfte alle drei Wochen zu aktualisieren.

Teilnahme am Wettbewerb

Zum Hintergrund: Im Rahmen des Junior-Programmes vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln wird Schülern die Gründung eines Unternehmens ermöglicht. „Am Silberkamp-Gymnasium wird pro Schuljahr eine Junior-Firma gegründet“, erklärt Lehrerin Silke Kortemme. Jedes Jahr begleitet sie das Projekt am Silberkamp-Gymnasium. „Ich finde es wirklich toll, dass die Schüler so verantwortungsbewusst sind und sich für den Einzelhandel in ihrer Stadt einsetzen“, sagt Kortemme. Im April habe die Ideenfindung von „townaround“ gestartet, im Juli sei das Unternehmenskonzept fertig gewesen. „Die Schüler haben sich auch außerhalb des Unterrichts an den Wochenenden und in den Ferien getroffen“, berichtet die Lehrerin beeindruckt. Nächstes Jahr organisiere das Institut der deutschen Wirtschaft Wettbewerbe auf Landes- und Bundesebene. „Wir werden uns auf jeden Fall bewerben“, betont Niklas Krupka.

Von Nathalie Diana