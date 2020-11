Kreis Peine

Die Corona-Situation im Landkreis Peine bleibt weiter angespannt: Die Sieben-Tagesinzidenz pro 100 000 Einwohner ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes am Samstag zwar erneut gesunken (am Freitag lag sie bei 113,5, am Donnerstag sogar bei 115), sie liegt aber immer noch deutlich über dem kritischen Wert von 100. Am Freitag neu hinzugekommen sind laut offizieller Statistik der Behörde 27 Fälle, damit steigt die Gesamtzahl der jemals Infizierten auf 675.

147 neue Fälle in sieben Tagen

Die Zahl der neuen Fälle innerhalb von sieben Tagen beträgt in Peine 147 (-6 zum Vortag). 15 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion im Kreis Peine gestorben.

In Niedersachsen gibt es 44 986 aktuelle Coronafälle (+1149). Die Zahl der Genesenen liegt bei 27 889 (+672) und die der Verstorbenen bei 816 (+10). Die Sieben-Tagesinzidenz pro 100 000 Einwohner liegt in Niedersachsen bei 98,2 ist ist damit seit dem Vortag (101,5) knapp unter den kritischen Wert von 100 gesunken.

Von Kerstin Wosnitza