Kreis Peine

Leicht gestiegen ist die Sieben-Tagesinzidenz im Landkreis Peine von Sonntag auf Montag: Nach der offiziellen Statistik des niedersächsischen Landesgesundheitsamtes liegt sie derzeit bei 85,3. Am Vortag betrug der Wert 84,6 Fälle pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. In diesem Zeitraum sind 115 neue Infektionen gemeldet worden.

Inzidenzwert in Niedersachsen liegt bei 114,4

Zum Vergleich: Auf ganz Niedersachsen gesehen liegt der Inzidenzwert zurzeit bei 114,4. 690 neue Fälle wurden im Zeitraum zwischen Sonntag und Montag Vormittag registriert, die Zahl aller in Niedersachsen jemals nachweislich Infizierten liegt bei 95 381. 1657 Menschen gelten als an oder mit dem Virus verstorben, das sind 14 mehr als am Vortag. 74975 Personen gelten offiziell wieder als genesen, das ist ein Plus von 353.

Von Kerstin Wosnitza