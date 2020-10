Peine

In zwei Wochen ist es so weit: Am Samstag, 31. Oktober, wird zum dritten Mal der Reformationstag mit einem arbeitsfreien Tag gefeiert. Und wieder stellt sich die Frage: Wo kann ich an diesem Tag das besorgen, was ich beim Großeinkauf vergessen habe? Wo gibt es frische Brötchen kaufen, welcher Hofladen oder Tankstellenshop hat trotz des Feiertags geöffnet?

Die PAZ sammelt Öffnungszeiten – machen Sie mit!

Die PAZ will dem Wirrwarr ein Ende setzen: Wir sammeln von sofort an die Öffnungszeiten aller Geschäfte, die am Reformationstag geöffnet haben, und veröffentlichen diese Infos auf www.paz-online.de. Wenn Sie mit Ihrem Geschäft kostenlos in diese Liste aufgenommen werden möchten, schicken Sie uns bitte bis spätestens Dienstag, 20. Oktober, eine Mail (Stichwort „ Öffnungszeiten“) an termine@paz-online.de und nennen darin Namen und Adresse Ihres Geschäfts sowie die Öffnungszeiten am Sonnabend, 31. Oktober.

Auf unserer Webseite veröffentlichen wir rechtzeitig vor dem Feiertag die große Übersicht. Wenn Sie darüber hinaus in unserer Sonderveröffentlichung zum Thema Öffnungszeiten in der gedruckten PAZ präsent sein möchten, schicken Sie die Mail mit Ihren Daten bitte zusätzlich an s.cramme@mmo-niedersachsen.de – dann erhalten Sie umgehend per Mail ein günstiges Angebot für Ihren Auftritt in diesem Umfeld.

Von der Redaktion