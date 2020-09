Peine

Eine 79-jährige Frau ist am Montagnachmittag gegen 14 Uhr während eines Einkaufs in einem Discounter in der Caroline-Herschel-Straße bestohlen worden. Die Seniorin hatte ihre Handtasche während des Einkaufs an den Einkaufswagen gehängt.

Geldbörse aus Handtasche entwendet

Nach Angaben der Polizei nutzte ein bislang unbekannter Täter vermutliche eine günstige Gelegenheit und entwendete aus der Tasche die darin befindliche Geldbörse mit Inhalt. Der entstandene Schaden beträgt rund 100 Euro.

Die Polizei Peine bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Sie ist unter der Rufnummer (0 51 71) 99 90 zu erreichen.

Von Kerstin Wosnitza