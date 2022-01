Peine

Große Nachfrage: Die Tierklappe am Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee gibt es seit August vergangenen Jahres. 25 Hunde, 27 Katzen und 27 Kaninchen und Meerschweinchen wurden seitdem bereits anonym abgegeben.

„Die Tierklappe ist sehr erfolgreich“, sagt Tierheimleiterin Heike Brakemeier, „in den fünf Monaten hatten wir keine ausgesetzten Tiere mehr.“ Und genau das sei auch das Ziel des Angebotes gewesen. „Wir wollten damit verhindern, dass Tiere zu Schaden kommen“, erklärt Brakemeier und erinnert an ausgesetzte Mäuse am Vöhrumer Fischteich und Meerschweinchen, die im Februar zwischen Adenstedt und Gadenstedt in der Feldmark gefunden wurden. „Wir haben nur einige von ihnen retten können“, bedauert die Tierheimleiterin.

Tiere können anonym abgegeben werden

In die Abgabebox am Tierheim, die aus einem ausgedienten Hundeanhänger gebaut wurde, können anonym Tiere gesetzt werden. Es gibt drei Klappen, die von der Straße aus zugänglich sind – eine für Hunde, eine für Katzen und eine für Kleintiere. Diese Boxen sind mit entsprechenden Piktogrammen versehen, voneinander getrennt, isoliert und belüftet – und sie werden videoüberwacht. „Wir sehen nur die Tiere, die abgegeben werden, nicht diejenigen, die sie abgeben“, versichert Brakemeier.

Auch Meerschweinchen wurden über die Klappe abgegeben. Quelle: Ralf Büchler

Wird ein Tier in eine Box gegeben, erhalten die Tierheim-Mitarbeiter eine Nachricht aufs Handy. „Spätestens innerhalb von zehn Minuten ist jemand von uns da, um sich um das Tier zu kümmern“, so die Heimleiterin. Meistens würden die Tiere nachts und an den Wochenenden in die Klappe gesetzt. Manchmal sei auch der Zettel zum abgegebenen Tier ausgefüllt, oft aber auch nicht. Abgefragt wird darauf unter anderem der Name des Tieres, das Alter, und ob es Medikamente benötigt.

Die Gründe für die Abgabe seien vielschichtig, sagt Brakemeier. „Die Katzen, die abgegeben werden, sind meist alt und krank. Von so einem alten Tier trennt man sich doch eigentlich nicht. Ich vermute deshalb, dass den Besitzern das Geld fehlt, um es versorgen zu können.“ Manchmal handele es sich auch um ungewollten Tiernachwuchs – oder die Tierhalter stellten fest, dass ihnen doch Zeit und Muße für die Pflege eines Tieres fehlten.

Tiere werden nicht mehr persönlich abgegeben

Persönlich werde indessen kaum noch ein Tier abgegeben, was auch daran liegen mag, dass die Abgabe Geld kostet – zwischen 50 bis 100 Euro werden fällig. Und auch die Scham der Halter möge dabei eine Rolle spielen, so Brakemeier. Die Zahl der abgegebenen Tiere sei aber in etwa gleich geblieben, allerdings sei Mitte Dezember die Kapazitätsgrenze des Heims erreicht worden. „Wir mussten die Klappe 14 Tage lang schließen, weil das Tierheim voll war“, erzählt sie. Kaum waren Tiere erfolgreich weitervermittelt und die Klappe nach der Zwangspause wieder geöffnet, saß schon das nächste Tier darin.

Dass so eine Abgabe mitunter auch gefährlich sein kann, mussten Brakemeier und ihr Team erleben, als wieder einmal ein Hund in der Tierklappe saß. „Es war ein junger Staffordshire-Rüde, der sehr aggressiv war“, schildert die Heimleiterin. Erst nachdem der Tierarzt den Hund betäubt hatte, konnten sie ihn aus der Box holen. „Das war nicht ohne.“

Von Mirja Polreich